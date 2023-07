Baustelle Alemannenplatz auf der Zielgeraden

Von: Josef Gutsmiedl

Bald ganz fertig: Einige Restarbeiten sind auf dem Alemannenplatz noch auszuführen. Dann ist es ein neuer „Jedermannraum“ mit viel Aufenthaltsqualität. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Ganz „abgehakt“ ist die Sanierung und Umgestaltung des Alemannnenplatzes in Sonthofen noch nicht. Dennoch wurde jetzt ein Fest gefeiert, das den Abschluss der Bauarbeiten markierte. Ein „Jedermannraum“ soll der neu gestaltete Platz zukünftig sein, so Bürgermeister Christian Wilhelm.

Bislang war der Alemannenplatz nicht mehr als ein wenig attraktiv gestalteter Parkplatz; nur ein Katzensprung von der Sonthofer Innenstadt und Fußgängerzone entfernt. „Aus dem reinen Autoparkplatz ist ein Platz mit Aufenthaltsqualität geworden“, bringt der Bürgermeister das Resultat auf den Punkt. Insgesamt stehen jetzt 41 Parkplätze zur Verfügung, davon sechs Plätze mit E-Ladestationen. 14 Fahrradstellplätze gibt es auch, und zehn neue Bäume und aufgewertete Grünanlagen. Auch an Sitzgelegenheiten fehlt es nicht mehr.

Mehr oder weniger versiegelt war der alte Platz; jetzt wird das Niederschlagswasser über eine Rigolenversickerung abgeleitet und nicht über die Abwasserkanalisation der Kläranlage zugeführt. Neben dem Alemannenplatz wurden auch die Wintergasse und die Bogenstraße) saniert und neu gestaltet.



Neue Aufenthaltsqualität

Alles in einem „engen Zeitfenster“, wie Bürgermeister Christian Wilhelm ergänzte. Viel Abstimmungsbedarf habe es im Vorfeld gegeben. Und: Eine reine Sanierung wäre wesentlich teurer geworden - zumindest für die Stadt. Dank des Städtebauförderungsprogramms mit einer Sonderförderung im Rahmen von „Innenstädte beleben“ des Freistaats Bayern musste die Stadt nur rund ein Drittel der Gesamtkosten von rund 1,2 Millionen Euro übernehmen; 70 Prozent übernahm das Land. Unterm Strich sei man im Kosten- und Zeitrahmen geblieben, auch wenn in den kommenden Wochen noch einige abschließende Arbeiten anstehen, bevor der Alemannenplatz in seiner Gänze seine neue Aufenthaltsqualität ausspielen kann.

Der Alemannenplatz heißt übrigens nicht „einfach so“ Alemannenplatz. Hier und in Altstädten wurden einst Gräber aus der Alemannenzeit gefunden, wie auch bei Altstädten. So interessant dieser historische Fund an sich auch sei, sei man froh gewesen, dass während der jüngsten Bauarbeiten keine weiteren Gräber zutage kamen, so der Bürgermeister. Denn so ein Fund hätte die Arbeiten wohl eine Zeitlang unterbrochen.