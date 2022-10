Neuer Kreisverkehr in Blaichach macht dem Stau ein Ende

Von: Josef Gutsmiedl

Der Verkehr fließt schon einige Wochen durch den neuen Kreisverkehr an der sogenannten Schmaus-Kreuzung in Blaichach. Zur offiziellen Eröffnung testen Bürgermeister Christof Endreß (von links), Landrätin Indra Baier-Müller und Kreistiefbau-Chef Joachim Hessmann die „Piste“ mit dem E-Bike. © Josef Gutsmiedl

Blaichach – Seit Ende September ist der neue Kreisverkehr an der früheren Schmaus-Kreuzung in Blaichach unter Verkehr. Und offenbar funktioniert es bestens: Der frühere Stau in der Sonthofer und Immenstädter Straße ist passé.

„Der eigentliche Bau ist hier der kleinste Part“, meinte der neue Chef der Kreistiefbauverwaltung, Joachim Hessmann mit Blick auf die lange Vorgeschichte von gut 20 Jahren. Hessmann hatte die Baustelle an der Kreisstraße OA 5 im Sommer von seinem Vorgänger Christoph Wipper „geerbt“ und konnte jetzt den erfolgreichen Abschluss mitfeiern.



Ausgehend von dem Motto „die Vergangenheit kennen, die Gegenwart verstehen, die Zukunft gestalten“ skizzierte Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß diese lange Geschichte. Bereits im Jahr 2001 habe der damalige Bürgermeister Dietrich Winterbauer in einem Brief an den damaligen Landrat Gebhard Kaiser den dringenden Bedarf dargestellt und die desolate Verkehrssituation beschrieben. Erste Kostenschätzungen beliefen sich auf knapp 400 000 D-Mark für einen 32-Meter-Kreisverkehr. Es geschah lange nichts.

2010 folgte ein Verkehrsgutachten und neue Überlegungen wurden angestellt; alles scheiterte an den baulichen Gegebenheiten im Umfeld des Knotens Schmaus-Kreuzung. Schwung in den zähen Prozess brachten erst 2018 die Planungen für die neue Ortsmitte. „Lasst uns wild spekulieren“, habe es geheißen, und tatsächlich entstanden erste Entwürfe, darunter schließlich einer, der dann das Rennen machte und in die konkreten Planungen übernommen wurde, berichtete Bürgermeister Endreß.

Mit dem Erwerb des Sparkassen-Areals folgte ein entscheidender Schritt zur Realisierung des neuen Kreisverkehrs mit einem Gesamtdurchmesser von 34 Metern und fünfarmiger Ausführung.



Seit Mai liefen die Bauarbeiten in mehreren Phasen, und die meiste Zeit war eine Umfahrung der eigentlichen Baustelle für den Durchgangsverkehr möglich. Schon Ende September konnte der neue Kreisel unter Verkehr genommen werden.



So solle er aussehen, der neue Kreisverkehr, mit einem schönen Baum in der Mitte, hatte ein Mädchen beim Kindergartenfest gemeint und Bürgermeister Christof Endreß eine Zeichnung in die Hand gedrückt. © Josef Gutsmiedl

Zu diesem Zeitpunkt war auch die Gestaltung der Kreiselmitte weitgehend geklärt: Ein Mädchen drückte beim Kindergartenfest im Sommer dem Bürgermeister eine Zeichnung in die Hand, die einen prächtigen Baum in der Mitte des Bauwerks zeigte. „Und so haben wir es dann gemacht“, freute sich Christof Endreß. Der gut vier Meter hohe Baum steht inzwischen – eine grünblättrige Rotbuche, der Baum des Jahres 2022.



Landrätin Indra Baier-Müller kennt die Situation an der einstigen Schmaus-Kreuzung gut; sie wohnte mit ihrer Familie einige Zeit ganz in der Nähe. Bislang waren lange Staus an der Ampelanlage tagsüber Gang und Gäbe, vor allem in den Morgenstunden und am späten Nachmittag. „Es hat was gebracht“, sagte die Landrätin. Der Verkehr fließt; Autofahrer, Radler und Fußgänger haben mehr Sicherheit. Zwei Millionen Euro hat der Kreisverkehr gekostet; 70 Prozent flossen als Förderung in das Projekt. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf 460 000 Euro.