Über die Vielfalt des Naturparks Nagelfluhkette ist jetzt ein Buch erschienen

Über 200 Seiten geballte Naturschönheit zeigt das neue Buch über den Naturpark Nagelfuhkette. © Anja Worscheck

Oberallgäu – Naturpark Nagelfluhkette Markante Berggestalten, sattgrüne Wälder, bunte Alpweiden, saftige Talwiesen, sprudelnde Bergbäche und liebliche Dörfer.

So erleben Einheimische und Gäste den grenzübergreifenden Naturpark Nagelfluhkette. Das neue Buch „Naturpark Nagelfluhkette – eine Landschaft voller Leben“ versucht diese enorme Vielfalt auf mehr als 200 Seiten einzufangen.



Den Bildband mit Leben gefüllt, hat der Biologe, Journalist und Fotograf Thomas Gretler gemeinsam mit der fachlichen Begleitung durch Förster Andreas Fisel vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie Naturpark-Leiter Rolf Eberhardt.



Starke Bilder



Mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen sowie Tier- und Pflanzenfotografien möchte der Bildband Natur(park) begeisterten einen Blick hinter die Kulissen des internationalen Großschutzgebietes geben.



Kapitel für Kapitel führt das Buch die Leserinnen und Leser durch die verschiedenen Lebensräume des Naturparks und stellt zahlreiche der dort heimischen Pflanzen- und Tierarten vor.



Kompaktes Wissen



Umfangreiche Beschreibungen von Wald, Wiesen- und Gebirgsflächen im Allgäu und des Bregenzerwaldes wechseln sich mit detaillierten Infoboxen über ausgewählte Arten ab.



Wussten Sie, dass die Haselmaus eigentlich gar keine Maus ist? Oder warum Kühe einen großen Bogen um den Scharfen Hahnenfuß machen? Aufmerksame Augen finden in unserem Buch die Antwort auf diese Fragen.



Aber auch Geologie-Interessierte und Hobby-Historiker kommen auf ihre Kosten, denn gleich im ersten Kapitel gibt das Buch einen tiefen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Naturparks. So lernt man, wie aus losem Geröll der namensgebende Nagelfluh wurde und warum genau diese Gesteinsart die Grundlage für die ertragreiche Alpwirtschaft in unserem Naturpark ist.



Ganz nach dem Motto „Miteinander reden, gegenseitiges Verständnis wecken und dann gemeinsam handeln“ findet sich im letzten Kapitel des Buches zahlreiche Hintergrundinformationen zur Naturpark-Arbeit im Gebiet, mit den Schulen und in Kooperation mit all den Naturpark-Partner:innen, die eine wichtige Rolle im Naturpark Nagelfluhkette spielen.



Das Buch lädt ein zum Schmökern, Lernen und Träumen – es ist zugleich Bildband, Nachschlagewerk und Inspirationsquelle für die kommende Wandersaison.



Hier ist das Buch bereits vorrätig:

Tourist-Info in Immenstadt, Blaichach, Obermaiselstein, TI Balderschwang, Fischen, Oberstaufen, Bolsterlang, Naturparkzentrum Nagelfluhkette, Bücher Bäck und Buchhandlung Lindlbauer in Immenstadt, Bücher Greindl in Sonthofen und bei Buch Netzer Literatur & Café in Lindenberg.