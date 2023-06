Der besondere Blick

Ausstellung „Nah am Berg“ mit Kunstwerken von Ulrike Rüttinger, Josef Schmidt und Hildegard Simon

„Üszug“ von Josef Schmid, 2016 © Stadt Sonthofen, Kristina Müller

Sonthofen – Die Ausstellung „Nah am Berg“ mit Kunstwerken von Ulrike Rüttinger, Josef Schmidt und Hildegard Simon ist noch bis zum 30. Juni in der StadtHausGalerie Sonthofen zu sehen.

Farbenfroh sind die Bilder, die man beim Gang durch die Räume der Sonthofer StadtHausGalerie sieht. Dort wird noch bis zum 30. Juni die Ausstellung „Nah am Berg – 3 Ostrachtaler“ gezeigt. Meistens geht es, wie der Titel der Ausstellung bereits verrät, in irgendeiner Form um die Berge, konkret oder abstrakt; denn die Liebe zu ihrer Heimat verbindet die drei Ostrachtaler Künstler Ulrike Rüttinger aus Vorderhindelang, Hildegard Simon aus Hinterstein und Josef Schmid aus Bad Hindelang. Sie sprechen die gleiche Sprache, zeichnen sich aber durch unterschiedliche Herangehensweisen und Gestaltungstechniken aus.

Ulrike Rüttingers Werke sind kraftvolle abstrakte Kompositionen mit textilen Materialien. Zum Teil entstehen symbolhafte Darstellungen, deren Zeichensprache aber vage bleibt, wie die Gefühle und Stimmungen. Für die Künstlerin und Textildesignerin ist Kunst eine ständige Begleiterin, die ihr immer über jeden Stolperstein im Leben hinweggeholfen hat. Egal wo sie unterwegs ist – in den Bergen oder am Meer, hat sie Ideen im Kopf, die Kunst ist ständig präsent. Dies spiegelt sich u. a. auch in ihrem Kunstwerk „bei tage geträumt“ wider.

Weite und Grenzenlosigkeit

Josef Schmids Landschaftsbilder zeugen von Weite und Grenzenlosigkeit. Sie vermitteln ein freies und wunschloses Umherschweifen in ihr. Grundlage für seine im Atelier geschaffenen größeren Kunstwerke sind häufig Skizzen, die er unterwegs im Rucksack mit Skizzenblock und Bleistift geschaffen hat. „Irgendwo findet man immer etwas, bei dem man sagt, das ist es“, so der Künstler. Den sogenannten „Rucksackbildern“ ist auch ein eigener Raum in der Ausstellung gewidmet. Auffällig sind die intensiven Farben, die starke Kontraste bilden, z. B. auch bei Schmids erst in diesem Jahr entstandenen Gemälde „Schrecksee“.

Die Künstlerin Hildegard Simon blickt auf ein Leben zurück, das sie selbst als „bunt wie ein Gemälde“ bezeichnet. Den Entstehungsprozess ihrer Werke beschreibt sie folgendermaßen: „Wenn ich male, bin ich nur vor der Leinwand und setze meine Ideen um. Ich muss den Berg, wenn ich ihn male, nicht unbedingt vor mir haben. Das sind auch innere Bilder.“ Für sie ist ein Berg aber nicht nur ein Berg, sondern etwas Verborgenes schwingt mit, eine innere Lebendigkeit wird spürbar. So entstehen ihre fast abstrakten Arbeiten nicht nach festen Vorgaben. Malgrund, Farben, Collagen etc. werden frei eingesetzt, bis ein stimmiges Ganzes entsteht.



Der besondere Blick

Was die drei KünstlerInnen wiederum eint, ist der „besondere Blick“ auf die Gegenstände ihrer Kunst. Josef Schmid drückt es so aus: „Das fast giftige Gras im Herbst, ein Maiengrün im September sieht nur der Maler, die meisten Leute sehen darüber hinweg, man kann es nicht erklären.“ Ulrike Rüttinger nennt diesen Blick die „bewusste Wahrnehmung der Künstler“. Das Ergebnis beschert auch dem Betrachtenden besondere Einblicke in die Allgäuer Bergwelt. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 30. Juni in der StadtHausGalerie Sonthofen zu den Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr.