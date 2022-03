Wieder mehr Tanktourismus erwartet

Die Benzinpreise sind im benachbarten Österreich nach wie vor deutlich niedriger. Das befördert den „Kleinen Grenzverkehr“. © Bäuker

Allgäu / Tirol – „Tanktourismus“ ins benachbarten Tirol gab es schon einmal. Doch jetzt wird der Preisunterschied zwischen den Tankstellen in Bayern und in Tirol mehr als „greifbar“. Immer mehr Autofahrer nehmen den Umweg und den Abstecher nach Tirol gerne in Kauf, um dort den Tank ihres Autos zu füllen.

Rainer aus Reutlingen atmet schwer: 128,50 Euro muss er für eine Tankfüllung für seinen VW-Bus hinlegen, soviel wie noch nie in seinem Autofahrerleben. Der Urlauber aus Württemberg ist nicht der Einzige an diesem Winterwochenende, der an der grenznahen Tankstelle in Schattwald zum Zapfhahn greift: vor, neben und hinter ihm stauen sich PKW aus allen Ecken Deutschlands. In Österreich ist der Sprit rund 15 bis 20 Cent pro Liter günstiger als hierzulande.



Die Kassen in der „Gutmann-Tankstelle“ klingeln, die zu zahlenden Beträge werden immer höher. „Manchmal stauen sich die Autos aus Deutschland den Berg hinauf Richtung Grenze,“ berichtet die Kassiererin, „fast rund um die Uhr geht das so.“ Die geringere Mineralölsteuer in Österreich macht den Sprit billiger als in Bayern. Ein attraktiver Unterschied, den deutsche Skifahrer, Winterwanderer oder Einkaufstouristen angesichts der explodierenden Energiepreise nur zu gern nutzen. Manche heben bis oben hin gefüllte Kanister in den Kofferraum, um möglichst lang mit günstigem Diesel oder Super fahren zu können. Der Spartrip ins Tannheimer Tal bringt pro Tankfüllung rund 10 bis 15 Euro in die Haushaltskasse, Geld, das die Menschen derzeit gut gebrauchen können, um anderweitig höhere Preise bezahlen zu können: im Supermarkt, im Wirtshaus, bei der Stromrechnung. Im Juli wird auch in Österreich nachgelegt: die dort geplante CO2-Steuer wird auch an den Zapfsäulen in Schattwald den Preis in bislang unbekannte Höhen treiben. Experten gehen aber davon aus, dass der Abstand zu Deutschlands Preisen ungefähr gleich groß wie derzeit bleiben wird. Ein Abstecher ins Tannheimer Tal lohnt sich also immer.

Von Lutz Bäucker