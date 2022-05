CSU-Kreistagsfraktion beunruhigt über Weggang von Führungskräften des Landratsamts

Landratsamt Sonthofen: Die CSU-Kreistagsfraktion äußert sich besorgt über die Abwanderung leitender Sachbearbeiter. © Gattinger

Oberallgäu – In den vergangenen Monaten haben sich Führungskräfte aus dem Landratsamt verabschiedet, die durch ihre hohe fachliche Expertise und ihrem Engagement großes Vertrauen sowohl im Hause selbst als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern genossen hätten.

Das bereitet der CSU-Kreistagsfraktion Sorgen. Das Landratsamt solle als Behörde „digital, serviceorientiert und zukunftsfähig“ aufgestellt werden. Dies habe die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller kürzlich anlässlich der Neubesetzung des Jobcenters und Kommunalrechts erklärt, stellt die CSU-Kreistagsfraktion in einer Erklärung fest.

Dem Vernehmen nach höre man auch aus Bürgermeister- und Wirtschaftskreisen besorgte Stimmen mit Blick auf die personelle Fluktuation, wie Joachim Konrad und Renate Deniffel vom Vorstand der CSU-Kreistagsfraktion betonen. So zeige sich der Unternehmer Josef Geiger zum Beispiel bestürzt darüber, dass erfahrene Sachgebietsleiter wie Christoph Wipper aus dem Kreistiefbauamt die Behörde verlassen.

Aufgrund derartiger personeller Wechsel werde befürchtet, dass eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Kreisbehörde gefährdet sei.

Denn gerade diese Kontinuität, der persönliche Kontakt und individuelle fachliche Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedenen Abteilungen der Kreisbehörde seien für Gemeindechefs wie für Wirtschaftsvertreter von großer Bedeutung für eine zukunftsfähige Entwicklung des Landkreises Oberallgäu, stellt die CSU-Fraktion weiter fest.



Die CSU-Kreistagsfraktion Oberallgäu will deshalb von der amtierenden Landrätin wissen: Welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ersten und zweiten Führungsebene haben in den letzten zwei Jahren das Haus verlassen oder ihren Weggang für die nächsten Monate angekündigt? Was sind die Hauptgründe für die Kündigungen?

Wie werden vakante Stellen wiederbesetzt? Wie wird die Nachwuchsgewinnung von zukünftigen Führungskräften gestaltet? In einem Schreiben an Landrätin Indra Baier-Müller bittet die CSU-Kreistagsfraktion um Aufklärung.