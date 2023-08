Oberallgäu: Fast 1000 Verkehrsunfälle

Von: Josef Gutsmiedl

Polizeikontrolle: Die Zahl „folgenloser Alkohol- und Drogenfahrten“ nahm im vergangenen Jahr deutlich zu. © Polizei

Oberallgäu – Die Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Sonthofen für das Jahr 2022 liegt vor: 940 Verkehrsunfälle wurden im Zuständigkeitsbereich der PI registriert. Als Hauptursache macht die Polizei erneut eine nicht abgepasste Geschwindigkeit aus. Die Polizeiinspektion Sonthofen betreut neben der Stadt Sonthofen die Gemeinden Burgberg, Bad Hindelang, Fischen, Ofterschwang und Bolsterlang.

Eine deutliche Steigerung auf 67 (mithin 27 mehr als im Vorjahr) zeigte sich bei Unfällen, die auf eine nicht an die Verkehrssituation angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Ein Drittel der Unfälle schreibt PI-Chef Andreas Islar einem nicht an die Witterungsverhältnisse angepasstes Tempo zu. Deutlich zurück ging dagegen mit 11 Fällen die Zahl der Unfälle unter Alkoholund Drogeneinfluss. Andererseits erhöhte sich die Anzahl folgenloser Alkohol- oder Drogenfahrten deutlich von 32 auf 66 (Alkohol) beziehungsweise von 11 auf 17 Fälle (Drogen).

160 Unfälle mit Personenschaden weist die Statistik der PI Sonthofen aus (3 weniger als im Jahr 2021). Leider nahm ein Unfall mit Personenschaden einen tödlichen Ausgang: An einer Straßeneinmündung in Sonthofen geriet eine PKW-Fahrerin beim Abbiegen zu weit nach links und übersah dort einen wartenden Pedelec-Fahrer. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Weniger Motorradunfälle und Unfallfluchten

Im Dienstbereich der PI Sonthofen ereigneten sich 22 Motorradunfälle – 25 Prozent weniger als im Jahr 2021. Bei 20 Unfällen wurden 22 Personen verletzt, davon 20 Motorradfahrer. Sechs dieser Unfälle ereigneten sich auf der gerade beim Motorradfahrer beliebten „Jochpass-Straße“ im Bereich der B 308 bei Bad Hindelang. Im Vorjahr seien es bei 26 Unfällen noch 30 Verletzte Personen gewesen, so Andreas Islar.

Die Zahl der Unfallfluchten ist mit 172 gegenüber den Vorjahren weiter rückläufig. In nahezu der Hälfte der verzeichneten Fälle konnten die zunächst unbekannten Unfallverursacher erfolgreich ermittelt werden. Bei den Fahrrrad- und Pedelecunfällen zeigte sich ein Rückgang auf 83 registrierte Unfälle. Die „Schutzhelm-Moral“ lässt offenbar noch zu wünschen übrig: In 44 Prozent der Fälle trugen die verunfallten Radler oder Pedelecfahrer keinen Helm.