Fischen setzt beim Wohnungsbau in Weiler auf »Weniger ist mehr«

Von: Josef Gutsmiedl

So könnte zukunftstauglicher Wohnbau aussehen. Investor Josi Kreuzhagen (links) und Bürgermeister Bruno Sauter (rechts) erläuterten das Konzept, das das Bewertungsgremium überzeugte und in Fischen-Weiler umgesetzt werden soll. © Josef Gutsmiedl

Fischen – Eine durchaus stattliche Baulücke – knapp 5 000 Quadratmeter mit Bestandsbebauung – für den Wohnungsbau zu erschließen, war der Plan eines Investors, als er Anfang 2021 der Gemeinde Fischen sein Vorhaben in einer Bauvoranfrage vorstellte.

Und die zog sofort die „Bremse“ für das Projekt im Ortsteil Weiler. Inzwischen haben sich sowohl der Investor als auch die Kommune viele Gedanken gemacht und zu einer vielversprechenden Zusammenarbeit zusammengefunden: Wohnbau mit Leitplanken. 28 Wohnungen könnten so in drei Häusern in Hybridbauweise in Fischen-Weiler entstehen.

Die Anfang vergangenen Jahres für das betroffene Baugebiet erlassene Veränderungssperre sollte einen Zeitgewinn ermöglichen. „Wir wollten ein Bild der Situation gewinnen und klären, was wir auf keinen Fall wollen!“ erläuterte jetzt Bürgermeister Bruno Sauter anlässlich einer Bürgerinformation.

Eingeladen waren die Bürgerinnen und Bürger von Weiler, sowie Architekten, Gemeinderäte und der Bauwerber K&K Panorama Wohnbau GmbH. Als Verhinderungssperre sei dieser Schritt keinesfalls gedacht gewesen, so Sauter weiter, zumal dies rechtlich nicht möglich sei. Es bestehe Baurecht für das Areal.



Die große Baulücke am Nordrand von Fischen-Weiler soll mit einem beispielhaften Wohnungsbauprojekt geschlossen werden. Der Altbestand, das Gebäude einer Pension aus den 1960er-Jahren (rechts im Bild), wird rückgebaut, sprich: abgebrochen. © Josef Gutsmiedl

Zeitgemäßes Wohnbaukonzept

In weiteren intensiven Gesprächen und Beratungen definierte die Gemeine ein Positionspapier „Zeitgemäßes Wohnbaukonzept in Fischen-Weiler“. Fazit: Das über Jahrzehnte praktizierte und beliebte Einfamilienhaus habe ausgedient und tauge nicht als Wohnmodell der Zukunft.



Wie diese Vorgabe der Kommune letztlich umgesetzt werden könnte, sollten städtebauliche Lösungsvorschläge aufzeigen, mit deren Entwürfen die K&K vier Architekturbüros aus der Region beauftragte. Die verbindliche Zielsetzung hatten in enger Zusammenarbeit die Gemeinde und die K&K Wohnbau-Gesellschaft von Josi Kreuzhagen aus Sonthofen festgelegt.



Mehr Gemeinschaft – weniger Versiegelung

Das Rennen in dem anonymisierten Bewertungsverfahren durch ein fachliches Gremium machte schließlich der Entwurf von Renn Architekten aus Fischen. „Der Vorschlag mit dem meisten Potenzial“, brachte es Architekt Franz Schröck vom Architekturforum Allgäu auf den Punkt.

„Er bildet die gestellten Anforderungen bestmöglich ab.“ Statt auf Abschottung der drei neuen Gebäude samt Tiefgarage, setze der Entwurf auf großzügige Begegnungs- und Gemeinschaftsflächen und weniger Versiegelung. „Ein guter Vorschlag, der noch durchgearbeitet werden muss“, so Schröck.

Fischen auf dem richtigen Weg

Sein Büro habe bewusst auf „größere Häuser“ gesetzt, die den Dimensionen der früheren Bauernhöfe vor Ort durchaus nahe kommen, erläuterte Hans-Martin Renn. Die so gewonnenen „sozial wirksamen“ Frei-



flächen ließen „Gemeinschaft und Erleben“ zu. Die Südausrichtung der Baukörper sorge für Licht; große, durchgängige Dachflächen erlaubten intensive Nutzung durch Photovoltaikflächen. Mit dem Entwurf sehen Renn und der Bürgermeister „Fischen auf dem richtigen Weg“. Und Kreuzhagen ergänzte: „Das ist Fischen für die nächsten 30 Jahre.“ Etwas anderes werde es kaum geben. Zudem sicherte Kreuzhagen ein Vorkaufsrecht für Einheimische zu.



„Wenn es uns ernst ist damit, den Flächenverbrauch zu verringern, müssen wir in die Höhe gehen“, verteidigte Bürgermeister Sauter das Konzept Renns, auf dreigeschossige Häuser zu setzen. Wobei es sich eher um „Zweidreiviertel-Geschosse“ handle, ergänzte Gemeinderätin Uschi Müller.

Eine Verschattung benachbarter Wohnhäuser brauche man ohnehin nicht befürchten, ergänzte der Vorbesitzer des Areals, da der unmittelbar angrenzende steile Hang im Westen viel eher einen Schattenwurf bewirke als es die neuen Häuser könnten.



Zunahme des Autoverkehrs befürchtet

Einwände gegen den Siegerentwurf gab es in der Versammlung nicht. Allerdings machten Anwohner auf die Zunahme des Autoverkehrs aufmerksam und rechneten vor: 28 Wohnungen seien 56 Autos zusätzlich auf der schmalen Ortsstraße.

Und wie man seinen Gästen die ständige Lärmquelle einer großen Baustelle in der unmittelbaren Nachbarschaft erklären solle, wollten die Vermieter von Ferienwohnungen wissen. „Rücksicht“ kündigte Investor Kreuzhagen an. Man werde schnell bauen, auch Dank der Hybridbauweise. Abweichend von seinem ursprünglichen Plan mit 16 kleineren Einzelhäusern, werde in einem Zug gebaut. Der Innenausbau sei wenig lärmintensiv.

„Noch ist nichts entschieden“, betonte Bürgermeister Sauter. Auch einen Zeitplan gebe es für das Vorhaben bislang nicht. Zunächst werde der Gemeinderat entscheiden; dann folge die Detailplanung und das eigentliche reguläre Verfahren der Baugenehmigung mit der Möglichkeit der Stellungnahmen und Einwände aller Betroffenen.