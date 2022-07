Grünen-Politikerin zu Besuch bei Bosch im Allgäu

Die Kaufmännische Werkleiterin Anke Richmann (von links) informierte die Grünen Besucher Katharina Schule und Thomas Gehring über „Bosch im Allgäu“. © Bosch Blaichach/Immenstadt

Oberallgäu – „Politikerinnen und Politiker müssen die Praxis kennenlernen, weil sie sonst keine Entscheidungen treffen können,“ ist Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze, Bündnis 90 / die Grünen überzeugt.

Daher freute sie sich besonders über die Einladung ihres Landtagskollegen Thomas Gehring zu einem attraktiven Arbeitgeber im ländlichen Raum. Bei ihrem Besuch in der Firma Bosch in Blaichach / Immenstadt erhielten die beiden Abgeordneten einen Einblick in die Fertigung sowie Informationen über die neue High Tec Logistikhalle.

Themen des Austausches mit Anke Richmann, kaufmännische Werkleitung bei Bosch, waren unter anderem die Personalsituation und die Energiezukunft. Obwohl Bosch ein attraktiver Arbeitgeber ist, mache sich auch hier der Fachkräftemangel bemerkbar. Derzeit gebe es 150 offene Stellen. Die Bewerberzahlen für Auszubildende seien rückläufig. Insbesondere im Bereich IT sei es schwierig, ausreichend Personal zu bekommen.



„Digitale Bildung in allen Altersklassen ist enorm wichtig, damit unsere millionenteuren Anlagen richtig bedient werden können“, erklärte Anke Richmann und hofft hier auf die Unterstützung der Politik. Schulze freute sich über die vielfältigen flexiblen Arbeitszeitmodelle bei Bosch, denn „Teilzeitmodelle dienen dem Eigennutz der Firma und sind gesellschaftspolitisch sinnvoll.“



80 Prozent Strom durch Wasserkraft

Auch beim Thema Energie sehen Katharina Schulze und Thomas Gehring die Firma Bosch gut aufgestellt. Das firmeneigene Wasserkraftwerk erzeugt 80 Prozent des Strombedarfes im gesamten Werk. Durch Wärmerückgewinnung wird außerdem der Bedarf an Erdgas und Erdöl zum Heizen bis 2025 nahezu vollständig eliminiert.



Bosch ist weltweit seit 2020 CO2-neutral. „Diese Investitionen zeigen, dass der Standort im Oberallgäu für Bosch sehr wichtig ist“, so Gehring. Und Katharina Schulze resümierte: „Ich bin beeindruckt, wie die Bosch-Familie ständig an Verbesserungen arbeitet und den Wandel zu digitalem und klimaneutralem Wirtschaften vorantreibt. Die Politik kann die vielen Krisen nicht allein lösen. Wir brauchen den Schulterschluss zwischen Industrie, Politik und Gesellschaft.“