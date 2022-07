Tauffeier der Evangelischen Kirchengemeinden am Großen Alpsee

Familiäre Zeremonie

Oberallgäu – Das jüngste Tauffest der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden am Großen Alpsee in Immenstadt war wieder ein Freudenfest. Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden konnten endlich ihr zweites gemeinsames Tauffest unter freiem Himmel feiern.

Wie beim ersten Tauffest im Jahr 2018 war der Gemeinschaft das Wetter sehr gewogen, weil es auch heuer bis wenige Stunden zuvor regnerisch und kalt war. Doch rechtzeitig lösten sich die letzten Wolkenschleier auf, und die Sonne setzte sich mit wärmenden Sonnenstrahlen durch.

Der Ausfall des Tauffestes am und im Großen Alpsee aufgrund der Corona-Pandemie war ein schmerzlicher Einschnitt ins Gemeindeleben, denn die Premiere vor vier Jahren war ein überwältigender Erfolg gewesen. Die Taufe am und im Wasser vermittelt eine tiefe christliche Symbolik, weil sie an die Taufe Jesu durch Täufer Johannes den Täufer im Jordan erinnert.



Die Tauffeier wurde von allen evangelischen Kirchengemeinden des südlichen Oberallgäus durchgeführt und war somit eine große Familienfeier der evangelischen Christen dieser Region. Der Taufgottesdienst fand am flachen Alpsee-Strand in der Nähe der Wasserwacht-Station statt. Über 100 Gottesdienstbesucher hatten sich eingefunden.

Neben den Tauffamilien nahmen auch kurzentschlossene Urlaubsgäste teil, welche einer solchen Feier mal beiwohnen wollten. „Ein Taufgottesdienst im Freien? Im See?“ fragte eine Touristin, „Das ist ja was ganz Besonders. Das möchte ich unbedingt miterleben.“



Der Gottesdienst wurde von Andreas Diehm (Gitarre) und Markus Fischer (Geige), von der Gruppe „Kreuz & Quer“, einfühlsam und erfrischend musikalisch gestaltet. Die Atmosphäre dieser Tauffeier war familiär, harmonisch, zwanglos und fröhlich, wie bei einem Familienfest eben. Es war ganz anders als bei Taufen sonst. So wurden zum Beispiel die Täuflinge vorgestellt und dann mit einem großen Applaus bedacht. Zudem konnten die Kinder während des abwechslungsreichen Gottesdienstes auch im Sand oder im Wasser spielen.



Im Alpsee getauft

+ Als bleibende Erinnerung erhielt Jonah von Pfarrer Gerhard Scharrer eine Taufkerze. © Hans Ehrenfeld

Der Höhepunkt des Festes war natürlich die Taufzeremonie. Sie fand entweder an den Strandaltären der Kirchengemeinden statt oder im Großen Alpsee, mit Wasser aus dem See. Die Taufe im See war für alle sehr eindrucksvoll und wird allen sicherlich in guter Erinnerung bleiben.

Die Eltern und Paten werden die Täuflinge bestimmt immer wieder daran erinnern. „Ja, es ist etwas Einzigartiges“, bestätigte Silke Gründel. „Beim ersten Tauffest wurde meine Enkeltochter Emilia getauft. Deshalb freue ich mich, dass nun mein Enkel Jonas hier im Großen Alpsee getauft werden konnte.“ An die Taufe schloss sich auf der Alpseewiese ein kleines Familienfest in harmonischer Atmosphäre an.



Regionalpfarrer Gerhard Scharrer, der dieses schöne Fest organisiert hatte, konnte von ermutigenden Rückmeldungen der Gottesdienstbesucher berichten. „Es hat sich wieder gezeigt, dass eine Taufe mehr ist als ein Familienfest. Es ist ein Fest für die ganze Gemeinde.“

Bei diesem zweiten Tauffest sei es ihnen, Gott sei Dank, wieder gelungen, den Menschen erneut Freude an der Taufe zu machen. „Wir möchten auch künftig bei Tauffesten die Herzen der Menschen berühren, damit sie die Freude an der Taufe erleben und weitergeben können.“

Von Hans Ehrenfeld