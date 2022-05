Oberallgäuer Aktionstag will Menschen mit Behinderung zum Bergerlebnis bringen

Der Aktionstag am 15. Mai will Bayerns faszinierende Bergwelt Menschen mit Behinderung erschließen. © Thomas Kujat

Oberallgäu – In diesem Jahr dürfen sich Menschen mit Behinderung endlich wieder auf Gipfelglück freuen!

Nach zwei Pandemiejahren, in denen die deutschen Seilbahnen aufgrund des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Maßnahmen geschlossen waren oder einen eingeschränkten Betrieb hatten, kann in diesem Jahr wieder der Aktionstag für Menschen mit Behinderungen an den Start gehen. Am Sonntag, 15. Mai, geht‘s bergwärts. Auch im Allgäu sind mehrere Seilbahnen mit dabei: Gunzesried-Ofterschwang, Tegelbergbahn, Alpspitzbahn in Nesselwang, die Hornbahn in Bad Hindelang,oder die Imbergbahn in Steibis.

„Rund 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung leben in Deutschland. Ihnen bleibt das selbsterwanderte Gipfelglück meist verwehrt. Seilbahnen sind das Verkehrsmittel, das Menschen mit Einschränkungen den Genuss der Berge eröffnet“, betont der Verband der Deutschen Seilbahnen VDS.

Die deutschen Seilbahnunternehmen und der VDS bieten bereits seit vielen Jahren spezielle Einrichtungen und Initiativen für Menschen mit Behinderungen an. Wie zum Beispiel rollstuhlgerechte Anlagen oder ermäßigte Fahrpreise auf freiwilliger Basis.



Der 15. Mai ist kostenfrei

In diesem Jahr wird das besonders am Sonntag, 15. Mai unter Beweis gestellt: Ab einer im Ausweis eingetragenen Behinderung von 60 Prozent werden die Gäste an diesem Tag kostenfrei auf den Berg und wieder ins Tal befördert. Eine eingetragene Begleitperson kann ebenfalls ein Gratis-Ticket erhalten.



Dieser Aktionstag hat beim VDS eine lange Tradition, seit mehr als 15 Jahren zählt er zu den wertvollsten Ereignissen im Berg-Jahreslauf und hat schon vielen Menschen große Freude bereitet. „Menschen mit Behinderungen hat die Pandemie während der letzten Jahre besonders hart getroffen. Ihnen wurde durch die Maßnahmen die Teilhabe an Freizeiterlebnissen sehr erschwert.

„Einstieg in einen schönen Sommer“

Umso mehr freuen wir uns auf einen Tag voller positiver Erlebnisse, an dem sie die Berggipfel genießen können. Grenzenlos weite Ausblicke und reine Bergluft können die Jahre der Einschränkungen zwar nicht aufheben, aber einen glücklichen Tag zum Einstieg in einen schönen Sommer bescheren“, findet Peter Lorenz, Vorstand des Verbandes.



