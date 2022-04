Oberallgäuer Bergseen: Die Schattenseiten der Hotspot-Effekte

Idylle am Schrecksee – nur ein paar Schritte abseits der Realität... © Alpinium / Henning Werth

Oberallgäu – Traumhafte Aussichten, das Spiegeln der Bergspitzen im glitzernden Wasser, eine herrliche Ruhe: das alles und mehr erhofft man sich von einem Ausflug an einen der Oberallgäuer Bergseen.

Darunter sind der Gaisalpsee und der Schrecksee wahrscheinlich die beliebtesten Wanderziele im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Doch zu welchem Grad ist dieses verlockende Naturerlebnis hier überhaupt noch vorhanden?



Und welche Folgen ziehen die hohen Besucherströme für die Natur, die Alpwirtschaft, die lokale Bevölkerung und die Besucher nach sich?

Besucherbefragung

Um eine wichtige Datengrundlage für diese Fragen und mögliche Ansätze der Besucherlenkung zu liefern, führte das Alpinium im Sommer vergangenen Jahres an diesen beiden ausgesprochenen „Hotspots“ eine Besucherbefragung mit gut 500 Teilnehmern durch. Sehr viele Besucher wurden über Social Media, Tourenportale oder Online-Blogs auf die Seen aufmerksam.



Emma Didier, GIS-Fachkraft am Alpinium, erklärt: „Leider stehen hier oft idyllische Bilder der Ziele im Vordergrund. Die Realität mit gefährlichen Absturzstellen, Geröll und Eis auf den Wegen und lange Gehzeiten sieht dann oft ganz anders aus.“ Dazu kommen volle Parkplätze, Menschenschlangen an Engpässen und zertrampelte Seeufer.



„Da digitale Quellen wie Instagram oder Outdooractive für die Inspiration und Information zur Tour sehr wichtig geworden sind, müssen wir auch genau dort bei der Besucherlenkung ansetzen“, so Alpinium-Leiter Ethelbert Babl. Im Netz könnte dies durch frühzeitige Hinweise auf Spitzentage sowie realitätsnahe Darstellung der Touren auf Tourenportalen erreicht werden.





Besucherlenkung

Das Projekt „Besucherlenkung 2.0“ des Landkreises Oberallgäu mit Digital-Rangern setzt dabei genau an der richtigen Stelle an. Vor Ort sollten Schilder besser über den Schwierigkeitsgrad, erforderliche Ausrüstung und alpine Gefahren informieren. Erwartungen und Realität im alpinen Gelände würden dann eher in Einklang kommen.



Innerhalb des Befragungszeitraumes von zwei Monaten wurden vom Alpinium am Schrecksee 16 000 Menschen gezählt, am Gaisalpsee waren es sogar über 23 000 Personen. Das geht an der Natur der beliebten Bergseen nicht spurlos vorbei. „Gerade die Trittschäden an der Ufervegetation sind deutlich zu sehen“, so Alpinium-Biologe Henning Werth. Besonders an Spitzentagen werde daher die naturschutzfachliche Aufklärungsarbeit der Alpinium-Ranger vor Ort verstärkt. Die komplette Studie kann unter der E-Mailadresse alpinium@reg-schw.bayern.de angefordert werden.