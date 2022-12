„Aufgeben ist keine Option“

Von: Lajos Fischer

Teilen

Thomas Baustetter: „Wir müssen vermitteln, dass Handwerk Freude machen kann.“ © Lajos Fischer

Oberallgäu – Geschäftsleute aus dem Oberallgäu sprechen über aktuelle Herausforderungen und neue Chancen. Sie blicken mit realistischen Erwartungen und Zuversicht in die Zukunft.

Der Kreisbote befragt kurz vor dem Jahreswechsel Geschäftsleute in der Region, wie sie die aktuelle Lage beurteilen und vor allem, welche Entwicklungen sie für 2023 prognostizieren. Nach den ersten Stellungnahmen veröffentlichen wir heute die zweite Hälfte der geäußerten Meinungen.

Optimistisch in die Zukunft

„Wir schauen weiterhin optimistisch in die Zukunft“, betont Tobias Schaber, Geschäftsführer vom Trachtenhaus Schaber in Immenstadt. „Wir haben ein tolles Produkt, das wir mit Freude verkaufen“.



Die Preissteigerungen und Energiekosten seien die aktuellen Themen, die alle beschäftigen. Für die Firma Schaber liegen zurzeit die größeren Herausforderungen bei der Beschaffung und bei der Produktion. Ihre Waren werden in Bayern, Österreich und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Dort seien wegen Corona Produktionskapazitäten weggebrochen, die es jetzt wieder aufzubauen gelte.



Tobias Schaber: „Nächstes Jahr werden viele Feste gefeiert und viele Leute feiern in Tracht.“ © Trachtenhaus Schaber

„Nächstes Jahr werden viele Feste gefeiert und viele Leute feiern in Tracht“, sagt der Geschäftsführer voraus. Deshalb sei das Trachtenhaus Schaber gut aufgestellt. Die Menschen achteten generell darauf, dass die Produktion regional erfolge. „Wir verkaufen keine Waren aus Asien“, hebt Tobias Schaber hervor.



Herausforderung: Lieferketten

„Wir kämpfen, weil viele Lieferketten nicht ganz funktionieren“, berichtet Marko Höcke, stellvertretender Filialleiter des Held Flagship-Store in Sonthofen. „Die Hersteller brauchen viel länger.“ Im letzten Frühjahr bestellte Waren seien erst dieses Jahr geliefert worden. Aber die Situation habe sich im Vergleich zum Jahresanfang klar verbessert.



Mit den Umsätzen 2022 seien sie zufrieden: „Nach dem Lockdown kamen die Leute gerne zum Shoppen.“ Die Firma habe zum ersten Advent einen kleinen Weihnachtsmarkt vor der Tür veranstaltet. „Viele waren dabei und es gab eine sehr gute Stimmung“, erzählt er begeistert.



Neue Zielgruppen

„Für nächstes Jahr sind wir vorsichtig optimistisch eingestellt“, lautet Höckes Prognose. Im Moment seien die Leute von den Energiepreisen geschockt, aber im Laufe des nächsten Jahres werde alles wieder normal. Die klassische Motorradbranche verfüge über einen relativ stabilen Markt. Gleichzeitig nehme die Elektromobilität im Zweiradbereich zu: „Das bringt neue Zielgruppen.“.

Marko Höcke: „Die Elektromobilität nimmt zu. Das bringt neue Zielgruppen.“ © Lajos Fischer

„Bekleidung kaufen die Leute immer gerne.“ 2023 kommen viele Neuheiten, eine „tolle neue Kollektion“ stehe an. Diesmal werde auch zügig geliefert.



Herausforderung: Kostendruck

Christian und Karl-Heinz Münzel, Gesellschafter-Geschäftsführer der Bäckerei Konditorei Münzel KG erleben zurzeit den Kostendruck als die größte geschäftliche Herausforderung. Der Preiseinstieg beim Weizen liege bei 280 Prozent. Die Energiekosten hätten sich versechsfacht. Durch das teure Raffinieren habe sich der Zuckerpreis verdoppelt, und Zucker brauche man überall: für Hefe, für Marmelade und vieles mehr. Für Milch und Butter müsse man mehr bezahlen. Die gestiegenen Dieselpreise erhöhen die Auslieferungskosten.

Die Inflationskette führe auch dazu, dass die Lohnkosten steigen. Gleichzeitig fehle überall Personal, was einen Konkurrenzkampf um Mitarbeiter nach sich ziehe.



Herausforderung: Rohstoffmangel

„Wir hatten Angst, keine Ware zu kriegen“, sagt Karl-Heinz Münzel. Die Verknappung von Rohstoffen, die aus Osteuropa kommen, betreffe die ganze Branche. Himbeeren beispielsweise seien entweder nicht verfügbar oder unbezahlbar. Man müsse alles in Bewegung setzen, um an bestimmte Fette heranzukommen. Trockenobst für die Weihnachtsartikel sei ebenfalls knapp und entsprechend teuer. Sonnenblumenkerne stammen vor allem aus der Ukraine, die nötigen Mengen könnten wegen dem Krieg nicht geliefert werden. Infolge der Preissteigerung beim Sonnenblumenöl seien auch die Preise aller anderen Öle und Ersatzprodukte gestiegen.



Christian (links) und Karl-Heinz Münzel: „Treue Stammkunden sichern unseren Mitarbeitern die Arbeitsplätze.“ © Lajos Fischer

„Diese Preisänderungen können wir nicht an die Kunden weitergeben“, stellt Christian Münzel fest. Die Bäcker in der Region seien gut vernetzt und momentan sagt keiner, dass er Gewinne mache.



Vorteil: Qualität und Regionalität

Positiv finden Vater und Sohn die vielen treuen Stammkunden, die blieben und Verständnis hätten. „Sie sichern unseren Mitarbeitern die Arbeitsplätze“, betont der Senior-Chef. Qualität und Regionalität werde besonders wertgeschätzt. Die Umsätze seien dementsprechend gut.



Nächstes Jahr hänge viel von den politischen Entscheidungen ab. Niemand weiß, wie sich die Preise für Energie und Mehl entwickeln. Die jetzigen Förderungen seien „ein Witz“, sagt Christian Münzel, sie würden nur einen Bruchteil der gestiegenen Kosten decken.



Herausforderung: Nachwuchs-Förderung

Thomas Baustetter, Inhaber der Vollwert-Bäckerei Kornblume in Westerhofen gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins „Allgäuer Bäcker“. Diese vom EU-Infrastruktur-Projekt Leader-plus geförderte Organisation habe sich dem Erhalt der Brotkultur im Allgäu verschrieben, erläutert er in unserem Gespräch. Zentrale Ziele des Netzwerkes seien Nachhaltigkeit, Regionalität und die Nachwuchs-Förderung.

Die im Verein vernetzten 30 Allgäuer Betriebe hätten sich auf einen eigenen Lehrlingstarif geeinigt und böten ihren Auszubildenden eine übertarifliche Bezahlung. „Allgäuer Bäcker“ ermögliche einen sehr guten Austausch, sagt Baustetter: „Wir alle ziehen Nutzen daraus.“



Vorteil: Pionier im Bio-Bereich

Es sei schwer, ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, was sie mit dem Verein bezweckten, erklärt der Bäckerei-Chef. „Mittlerweile werden wir aber von den Kunden besser wahrgenommen.“ Seit Corona sei die Wertschätzung der Nahversorger vor Ort noch größer geworden. Dass seine Bäckerei zu den Pionieren im Bio-Bereich gehöre, sei ein Alleinstellungsmerkmal und ein Wettbewerbsvorteil. „Die Kunden schätzen unsere Rohstoffe und wissen, dass wir soweit als möglich regional einkaufen“, sagt er. Das erkläre auch, dass sich die Krisen der letzten Jahre nicht negativ auf den Umsatz ausgewirkt haben.



„Allerdings stellt die Rohstoff- und Energieproblematik für uns eine Herausforderung dar“, wechselt der Kornblume-Inhaber das Thema. Ein ganz großes Problem sei der Mangel an Auszubildenden und Fachkräften. Das bringe den Bestand des Handwerks in Gefahr. „Unsere Kollegen hören nicht deswegen auf, weil sie keinen Umsatz, sondern weil sie keine Leute haben“, lautet sein Fazit.



Auszubildende aus Argentinien

Lebensmittel seien in Deutschland traditionell unterbewertet. Im Ausland gebe es grundsätzlich höhere Preise. „Einem Franzosen ist es egal, welches Auto in der Garage steht, Hauptsache, der Wein passt“, behauptet er. „Jeder staunt, was für eine Vielfalt an Backwaren wir anbieten.“ Der gute Ruf der Allgäuer Brotkultur habe auch dazu geführt, dass er zurzeit eine junge Frau aus Argentinien ausbilde, die extra ins Allgäu kam, um dieses Handwerk zu erlernen.



Als ein überaus ernst zu nehmender Faktor komme dazu, dass unser Staat den Handwerksbetrieben immer mehr Bürokratie aufbürde. Mit dem wenigen Personal sei das kaum zu schaffen: „Von der Steuererklärung auf dem Bierdeckel sind wir leider weit entfernt.“ Baustetter sind seine Emotionen anzumerken: „Ich liebe meinen Beruf. Ich verbringe aber inzwischen mindestens so viel Zeit im Büro wie in der Backstube. Tendenz: immer mehr Büro.

Herausforderung: Bürokratie

Das Verhältnis zwischen Verwaltung und Produktion in unserem Land ist nicht mehr in Ordnung. Bei manchen Aktionen der Regierung, zuletzt als sie eine Mehrwertsteuersenkung mitten im Jahr anordnete, fasst sich jeder Mensch an den Kopf.“ Diese Maßnahmen seien weit weg von der Praxis. Es gebe immer nur kurzfristige Lösungen: „Hauptsache, man hat etwas getan.“



Es gebe zurzeit nicht das Problem, sondern immer mehr Probleme. Das schrecke junge Leute davon ab, ein Handwerksbetrieb zu übernehmen. Viele hörten auf, weil sie keinen Nachfolger finden würden. Deshalb sei es jetzt die Aufgabe, ein sehr traditionelles Handwerk zu erhalten, das „weltweit seines Gleichen sucht“. Die Schlussfolgerung Baustetters ist eindeutig: „Wenn der Bäcker aus dem Ort weg ist, wenn bei ihm das Licht ausgeht, wird es in dem Ort zappenduster.“



Freude am Handwerk

„Wir müssen vermitteln, dass Handwerk Freude machen kann“, lautet sein Wunsch. Auch das gehöre ein Stück zur Infrastruktur. Die gesamtgesellschaftliche Wertschätzung des Ausbildungsberufes müsse größer werden. Wenn alle studieren wollen, dann fehle uns was. „Ich wehre mich dagegen“, sagt Baustetter.



Und wie sehen die Aussichten für 2023 aus? Die Antwort kommt sofort: „Leichter wird es nicht. Aber Aufgeben ist für mich keine Option.“