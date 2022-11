Oberallgäuer gewinnt bei Süddeutscher Fotomeisterschaft

Das Fotosujet des Themas „Mobilität“ von Hartmut Faustmann © Hartmut Faustmann

Oberstdorf – Bei der Süddeutschen Fotomeisterschaft in Dresden holte der Oberstdorfer Hartmut Faustmann den Meistertitel.

Hartmut Faustmann ist der neue Süddeutsche Fotomeister. Beim DVF-Wettbewerb der südlichen Landesverbände Hessen / Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen mit den drei Sparten Schwarzweiß, Farbe und Thema „Mobilität“ erzielte der Fotograf aus Oberstdorf, der seit 2017 Mitglied bei den Wiggensbacher Fotofreunden ist, das beste Gesamtergebnis des Fotowettbewerbs für Papierbilder.

Bei der Süddeutschen Fotomeisterschaft in Dresden erreichten die Wiggensbacher Fotofreunde den zweiten Platz in der Clubwertung. Zu diesem Wettbewerb musste von jedem Teilnehmer jeweils ein Bild in den Sparten Schwarzweiß, Farbe und zum Thema „Mobilität“ eingereicht werden. In die Wertung aufgenommen werden bei diesem schwierigen Print-Wettbewerb aber nur jeweils 25 Werke pro Sparte.