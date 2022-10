Oberallgäuer gewinnt mit seinem Team die Weltmeisterschaft der Metzger

Von: Josef Gutsmiedl

Matthias Endrass ist Metzgermeister, Grillmeister, Fleisch- und Gewürzsommelier – und jetzt auch WM-Sieger! © privat

Bad Hindelang – Das Team „Butcher Wolfpack“ mit Matthias Endrass aus Bad Hindelang siegt bei Metzger-WM in Kalifornien.

Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch auf ihre WM wartet, haben die deutschen Metzger ihren Weltmeister-Titel schon in der Tasche. Bei der jüngsten WM der Metzger aus aller Welt siegte nach dreieinhalbstündigem Wettkampf-Marathon das Team „Butcher Wolfpack“ aus Bayern – und mit Matthias Endrass aus Bad Hindelang ist jetzt auch ein Oberallgäuer Weltmeister! Und seine Schwester Katharina Endrass-Lacher landete in der Einzelwertung ganz weit oben auf Platz 7 der Metzger-WM.



Mit dem Motto „Oktoberfest“ und Steaks, Braten, Leberkäs und anderen Spezialitäten „from Bavaria“ überzeugte das „Wolfsrudel“ aus Bayern die 14 Kampfrichter bei der WM im kalifornischen Sacramento, die ihre Punkte vergaben und schon mal bei den Spezialitäten „anbissen“.



Jeder Handgriff muss sitzen

Das deutsche „Metzger-Wolfsrudel“ – nichts anderes heißt nämlich Butcher Wolfpack – setzte sich dabei gegen die Favoriten aus Australien und Neuseeland durch. „Es lief...“, erinnert sich der 34-jährige Metzger aus Bad Oberdorf. Fast wie im Rauschzustand habe er seinen „Job“ im sechsköpfigen Team erledigt. „Da bist Du wie in einer anderen Welt.“ Was drumherum passiere, bekomme man kaum mit. Und dennoch – oder gerade deshalb – müsse jeder Handgriff wie im Traum sitzen. Perfekt. „Volle Konzentration auf die Arbeit.“



Die Aufgabenstellung hört sich simpel an und hat doch sportliche Ansprüche: Jedes der 13 angetretenen Nationalteams muss aus einem halben Rind, einem halben Schwein, einem Lamm und fünf Hähnchen möglichst fertige Produkte zaubern. Ein meisterlicher Knochenjob. Endrass war im Rennen um den Titel zunächst der „Mann fürs Grobe“. Seine Aufgabe war es, „die Sau aufzureißen“, sprich: optimal zu zerlegen. „Auslösen, Veredeln und Zuschneiden“ lauten die handwerklichen Fachbegriffe. „Da darf kein Knochen brechen oder splittern – sonst ist alles vorbei“, erklärt der Metzger. Sportgeräte sind Kettenhemd und Kettenhandschuhe und eine Reihe von Messern, eine Säge und ein Beil.



Systemoptimierer der Deutschen Bahn verhilft zum Sieg

Ohne Training geht da nichts. Das Grundlagentraining haben die Teams im beruflichen Alltag; Endrass in seiner eigenen Metzgerei in Bad Oberdorf. Ein Ort der WM-Teilnehmer, offenbar. Verkaufschefin Ina Endrass-Lacher mischte im Einzelwettbewerb der „Gesellen-Klasse“ vorne mit und verfehlte knapp das Podest. Und Lehrling Fabian Schüttler war in Sacramento am Start und kam in seiner Nachwuchskategorie auf Rang 2!



Bereits Wochen und Monate vor dem großen Wettkampf, der seit 2011 vom Weltverband der Metzger ausgelobt wird, ging es in die Vorbereitung. Regelmäßig traf sich das WM-Team an den Wochenenden in Augsburg und feilte an Finessen, an Handgriffen und Abläufen. Um die Teamarbeit zu perfektionieren, holte das Wolfsrudel sogar einen ehemaligen Systemoptimierer der Deutschen Bahn ins Boot. Endrass meint im Nachhinein: „Das hat uns bestimmt eine Dreiviertelstunde eingebracht.“ Das deutsche Team blieb in der Wettkampf-Arena in Sacramento tatsächlich deutlich unter dem vorgegebenen Zeitlimit.



Der Weltmeistertitel geht nach Deutschland

Monate vor dem großen Tag in Kalifornien packte das Wolfsrudel in Bayern seine Sachen. Ein kleines Zelt für das „Oktoberfest“ in Sacramento, das Handwerkszeug mit Messern, Beilen, Sägen. Sogar ein kleiner Ofen wurde eingepackt, um vor Ort den Leberkäse zu backen. Die speziellen Gewürzmischungen wurden ebenfalls zusammengestellt. „Wir wollten da kein Risiko eingehen“, erinnert sich Matthias Endrass. „Schon im Mai haben wir unsere Ausrüstung verpackt und Richtung USA losgeschickt, damit auch wirklich alles dort ist, wenn wir ankommen.“ Etwas außerhalb der Stadt bezog die deutsche Metzger-Mannschaft für zehn Tage ihr Quartier in einer großzügigen Villa.



Der Wettkampf geriet dann zur Erfolgsgeschichte. Aufregend sei schon der „Vorlauf“ mit dem Aufbau der Präsentationsfläche für das Oktoberfest der Metzger gewesen, so Endrass. „Aber nach einer Stunde war alles perfekt.“ Eine Überraschung gab es beim Blick auf das „Wettkampfmaterial: Die bereitgestellten Rinder- und Schweinehälften waren viel schwerer als angekündigt.



Davon ließen sich die Metzger aus Germany nicht aus der Ruhe bringen. Nach gut drei Stunden drehte sich im kleinen Festzelt ein Bratenspieß als das Oktoberfest-Team seine Werke präsentierte: Steaks, Braten und andere bayerische Spezialitäten... Die 14 Kampfrichter beließen es natürlich nicht beim Augenschein, sondern verkosteten das eine oder andere Produkt. Und am Abend stand es dann fest: Der Weltmeistertitel geht nach Deutschland. In drei von vier Produktkategorien hatten die „Wölfe“ aus Deutschland drei Siege eingefahren. Das „Wolfsrudel“ heulte vor Freude...