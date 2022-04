Oberallgäuer Grüne fordern mehr Elektro für den Landkreis-Fuhrpark

Von: Josef Gutsmiedl

Schweres Gerät – gerade auch für den für den Winterdienst – ist in Elektro-Ausführung kaum zu bekommen. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Der Landkreis Oberallgäu sollte beim Klimaschutz wo immer möglich Vorreiter sein, so der regelmäßige Appell der Grünen Kreistagsfraktion.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen und digitale Infrastruktur lag unter anderem ein Antrag der Grünen auf dem Tisch, worin die Fraktion ein Konzept zur Umstellung des Landkreis-Fuhrparks auf E-Mobilität forderte. Die Kreisverwaltung habe das Thema „auf dem Schirm“, versicherte die Landrätin.

Der Landkreis sollte auf E-Mobilität umsteigen und für die Ladung der Fahrzeuge vorrangig Solarstrom au der eigenen Photovoltaik-Anlage nutzen, heißt es in dem Antrag der Grünen. Langfristig würden so Kosten gespart, da man sich von den Benzin- und Dieselpreisen entkoppele und die Elektro-Fahrzeuge wartungsärmer seien.



Derzeit hat die Landkreisverwaltung zwei Elektro-Dienstfahrzeuge im Einsatz, sowie ein Hybridfahrzeug. Die gewünschte Offensive bei der E-Mobilität, so brachte Landrätin Indra Baier-Müller die Ist-Situation auf den Punkt, könne man nicht auf die Schnelle umsetzen. Selbstredend werde für jedes zu beschaffende Neufahrzeug im Einzelfall geprüft, ob ein Elektrofahrzeug in Frage komme.

Reparatur oder neu - was ist günstiger?

Dabei werde auch die vorgesehene Nutzungsart bewertet und geklärt, ob die Ladeleistung und Ladedauer in der Praxis dazu passe, so die Landrätin weiter. Auch die Reichweite spiele dabei eine Rolle. „Generell wird geprüft, ob eine etwaige Neuanschaffung nicht günstiger kommt als ein erheblicher Reparaturaufwand.“ Derzeit sei keine Neuanschaffung geplant.



Ob es nicht sinnvoll sei, an eine eigene Lade-Infrastruktur zu denken, ergänzte Grünen-Kreisrat Andreas Fisel. „An der vorhandenen Ladekapazität darf es nicht scheitern.“ Das wiederum sei auch eine Frage der Finanzierung, gab die Landrätin zu bedenken. Hier müsse Wirtschaftlichkeit und Nutzung in der Praxis stimmig sein. Das Thema werde beobachtet. „Der Landkreis ist interessiert und will möglichst viel in dieser Richtung tun.“ So soll der Mitarbeiter-Parkplatz am Landratsamt in dieser Hinsicht aufgerüstet werden.

Lange Lieferzeiten

Während derzeit neun Fahrzeuge unmittelbar von der Kreisverwaltung genutzt werden, ist die Flotte der Straßenmeisterei und der Tiefbauverwaltung deutlich größer. Von 80 bis 90 Fahrzeuge unterschiedlicher Größe und Ausstattung sprach Kreiskämmerer Reinhard Reitzner. Bei LKW gebe es „kaum attraktive Angebote“.



Der Chef der Straßenmeisterei, Leonhard Koch, stellte ebenfalls fest, dass die Beschaffung von E-Fahrzeugen dieser Kategorie „sehr schwierig“ und mit langen Lieferzeiten verbunden sei.



Für besonders problematisch hält Koch auch die Tatsache, dass gerade die Fahrzeuge im Winterdienst-Einsatz keine „Nachtruhe“ hätten für erforderliche Ladevorgänge. Zudem sei die umfangreiche Spezialausstattung dieser Fahrzeuge nicht ohne weiteres auf E-Betrieb umzustellen. „Wir haben uns durchaus Gedanken gemacht – aber die Fahrzeugindustrie muss ihre Hausaufgaben machen.“