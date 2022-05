Oberallgäuer Grüne fordern Startschuss für Windkraft im Oberallgäu

Teilen

Auch im südlichen Allgäu sollen sich Windräder drehen, fordern die Grünen. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Wenn Deutschland energieautark werden möchte und die Pariser Klimaziele tatsächlich ernst nehme, müsse künftig der Großteil der Energie mit Hilfe von Wind und Sonne erzeugt werden.

Um der Forderung der Regierung, nämlich zwei Prozent der Flächen für die Erzeugung von Windkraft bereit zu stellen, nachzukommen, müssten nun dazu die notwendigen Grundlagen geschaffen werden, auch hier vor Ort im Oberallgäu. Das betonen die Oberallgäuer Grünen und fordern die Aufhebung des Windrad-Ausschlussgebietes im Regionalplan.

„Das bedeutet im Endeffekt, dass der Regionale Planungsverband den Beschluss aufheben muss, der das Gebiet südlich der Queralpenstraße als Ausschlussgebiet für Windkraftanlagen festlegt“, so die grüne Stadträtin und dritte Bürgermeisterin Immenstadts Rosi Oppold. Parallel dazu müsse es möglich sein, dort Windkraftanlagen zu errichten, wo nicht nur ein hoher Ertrag generierbar sei, sondern wo es auch naturverträglich gehe.



Viele Stadt- und Gemeinderätinnen und -räte der Gemeinden Betzigau, Blaichach, Burgberg, Durach, Immenstadt, Sonthofen und Wiggensbach von Bündnis 90/Die Grünen beantragen deshalb die Aufhebung des Ausschlussgebietes für Windkraftanlagen im Oberallgäu.



Windkraft in Bürgerhand

„Wir Grüne wünschen uns Windkraftanlagen in Bürgerhand“, erklärt Christina Mader, Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion. „Das erhöht die Akzeptanz solcher Anlagen, weil die Menschen in der Region investieren können, statt dass die Renditen an Investoren von außerhalb gehen. So wird erneuerbare Energie zu einer ökologischen, regionalen und nachhaltigen Wertschöpfung.“



Begründet wird der Antrag damit, dass das Bundesverfassungsgericht bereits im April 2022 den Gesetzgeber zu konkreten Maßnahmen verpflichtete, um die CO2- Emissionen entsprechend den Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens zu reduzieren. „Gleichzeitig erleben wir die Auswirkungen des entsetzlichen Krieges, den der russische Präsident gegen die Ukraine führt. Die Abhängigkeit von russischem Erdöl, Gas und Kohle macht Deutschland angreif- und verwundbar“, schließen die Grünen.