Oberallgäuer Landrätin informiert sich in steilem Gelände

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller pflanzte eine kleine Weißtanne am Burgberger Hörnle. © Conny Nigg

Oberallgäu – Wie geht es dem Bergwald im Oberallgäu? Landrätin Indra Baier-Müller informierte sich dazu auf ihrer „Waldtour 2022“, die von den Förstern des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten organisiert wurde.

Die drei besichtigten Flächen könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier die Schadfläche, auf der mühsam wieder Schutzwald etabliert werden muss, da der Fichtenreinbestand im Gemeindewald, dessen klimagerechter Umbau vorsorglich eingeleitet wurde, dort der schon jetzt klimafitte Bergmischwald der Zukunft, der „enkeltaugliche Musterwald“.



Extreme Stürme richten innerhalb von Stunden oft sehr große Schäden im Wald an. Diese zu beheben ist mühsam, dauert Jahre, nicht selten sogar Jahrzehnte. Im Januar 2018 hinterließen die Orkane „Burglind“ und „Friedericke“ am Burgberger Hörnle ihre Visitenkarten.

Selbst mächtige, bis zu 200 Jahre alte Fichten fielen ihnen zum Opfer. Inzwischen sind die aufwendige Schadholzbeseitigung und die Pflanzung von rund 14 000 Bäumchen – standortgerechte Mischbaumarten – weitgehend abgeschlossen. Es eilte, weil am steilen Berghang Humusverlust droht. Dann wächst dort so schnell kein Baum mehr.



Zukunftswälder

Landrätin Indra Baier-Müller und Bürgermeister Andre Eckardt pflanzten bei der Besichtigung der Schadfläche weitere kleine Weißtannen. Bis die gepflanzten Bäumchen zu einem Bergmischwald heranwachsen, der dem Ort Burgberg Schutz bietet, bedarf es weiterhin intensiver Pflege, voraussichtlich mehrere Jahrzehnte lang.

Schutzwaldförster Jochen Kunz erklärte: „Wir tun alles, wir kämpfen um jeden Baum. In den nächsten 15 bis 20 Jahren kommt es entscheidend darauf an, dass die Jäger den Wildbestand so regulieren, dass die Mischung erhalten bleibt.“ Ein reiner Fichtenbestand hätte im Klimawandel keine Chance – und die Burgberger das Nachsehen.

Während das „Sorgenkind“ Burgberger Hörnle ein Fall für die aufwendige Schutzwaldsanierung ist, wurde Landrätin Baier-Müller beim zweiten Halt der Waldtour in Schöllang ein Beispiel für vorsorgendes Agieren präsentiert.

Auf einer Fläche im Oberstdorfer Gemeindewald hat der zuständige Förster Robert Proksch in Abstimmung mit Bürgermeister Klaus King die Umgestaltung vom fast reinen Fichtenbestand hin zum Bergmischwald eingeleitet.



Tannen, Buchen und Bergahorn

Bisher wurden unter dem schützenden Altbestand 1 400 Pflanzen gesetzt. Der Zukunftswald soll zu 55 Prozent aus Fichten, zu 20 Prozent aus Tannen und zu 25 Prozent aus Buchen und Bergahorn bestehen. Eine Anreicherung mit Totholz und Biotopbäumen ist ebenfalls vorgesehen. Förster Proksch hat alle Maßnahmen mit dem zuständigen Jäger besprochen.

„Es wird 15 Jahre dauern, bis die Bäumchen aus dem Gröbsten raus sind.“ Ohne angepasste Wildbestandsregulierung würde der Wildverbiss Tannen und den Laubbäumen stark zusetzen, „es käme zu einer Entmischung“.



Ein Wald mit relativ vielen Tannen, die nicht gepflanzt werden mussten, sondern allein der Naturverjüngung zu verdanken sind, das ist im Oberallgäu noch die Ausnahme. Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß spricht von einem „Idealzustand“, Revierleiter Andreas Fisel von einem „Wald voller zwanzigjähriger Denkmäler“.

„Enkeltauglicher“ Musterwald

Wie kam es zum „enkeltauglichen Musterwald“? Die privaten Jagdgenossen und die Gemeinde – sie besitzt 90 Hektar Wald – haben vor gut 20 Jahren die Weichen gestellt. Die Umstellung der Jagd auf Eigenbewirtschaftung führte in kurzer Zeit zu einer waldverträglichen Wilddichte.

Deren Folge sind flächig verjüngte Weißtannen- und Buchenbestände. Darauf konnten die Maßnahmen der Bergwaldoffensive (BWO) in den Jahren 2009 bis 2014 aufbauen. Die BWO machte eine behutsame Erschließung der Wälder möglich, „ohne die eine optimale Waldpflege nicht möglich ist“, ergänzte der Bereichsleiter Forsten Simon Östreicher.



Landrätin Indra Baier-Müller zeigte sich vom Engagement der Waldbesitzer, Jäger und Förster beeindruckt: „Der Wald liegt mir am Herzen. Wir brauchen ihn im Oberallgäu für den Klima- und Wasserschutz, als Schutzwald, aber auch für die Erholung der Touristen und Einheimischen.“ Allerdings warten angesichts vieler Hektar an reinen Fichtenbeständen im Oberallgäu „noch Berge von Arbeit“ auf die Beteiligten.



Die Bergwaldoffensive (BWO) ist ein Sonderprogramm der Bayerischen Forstverwaltung zur Anpassung der Bergwälder an den Klimawandel. Sie bildet in räumlich abgegrenzten Projektgebieten Arbeits- und Förderschwerpunkte zur Prävention im Privat- und Körperschaftswald. Unter dem Motto „Betroffene zu Beteiligten machen“ organisieren die Projektleiter Runde Tische und stimmen die geplanten forstlichen Maßnahmen mit den verschiedenen Interessengruppen ab.



Während es bei der BWO um die vorbeugende Waldumgestaltung geht, hat das Schutzwaldmanagement die Aufgabe, die Schutzfunktionen in bereits geschädigten Wäldern oder auf Schadflächen wiederherzustellen.