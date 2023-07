Oberstaufen setzt auf Trinkwasserbrunnen

Der zweite Trinkwasserbrunnen im Wandergebiet Hündle bei Oberstaufen wurde rechtzeitig zur Sommersaison in Betrieb genommen. © Alfred Blank, Markt Oberstaufen

Oberstaufen – Rechtzeitig zur Sommersommersaison konnte der zweite Trinkwasserbrunnen im Wandergebiet Hündle bei Oberstaufen in Betrieb genommen werden. Zu dem bereits am ehemaligen Parkplatz zu den Buchenegger Wasserfällen bestehenden Trinkwasserbrunnen kommt jetzt ein zweiter an der Talstation der Hündlebahn hinzu.

Die neu installierten Trinkwasserbrunnen sind gefördert über ein Sonderprogramm der Wasserwirtschaft und des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Aber auch an den meisten anderen Brunnen im Ortsbereich können sich Einheimische und Gäste einen kühlen Schluck gönnen.

Brunnen mit Trinkwasser in Oberstaufen: Adlerbrunnen, Lässerbrunnen, Brunnen zwischen Mader und „Sonne“, sowie m Marienplatz, in der Schloßstraße, bei Sutterlitte (Einfahrt Feuerwehrhaus), und beim Strumpfar Haus, in Bad Rain Wald (Zugang gegenüber Heizkraftwerk), und im Staufen Park, ein Brunnen mit Trinkwasser in Steibis findet sich schräg gegenüber Trachten Fink; ein weiterer öffentlich zugänglicher Brunnen befindet sich in Thalkirchdorf am Dorfhaus.