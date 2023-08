FIS Sommer Grand-Prix der Nordischen Kombination kehrt nach Oberstdorf zurück

Das beliebte Wettkampfformat mit der spannenden und rasanten Laufentscheidung auf dem beleuchteten Ortsrundkurs in den Abendstunden sorgt nicht nur bei den zahlreichen Zuschauern und Zuschauerinnen für Nervenkitzel. (Archivbild)

Ein hochkarätiges internationales Starterfeld

Oberstdorf – Die FIS Sommer Grand-Prix der Nordischen Kombination macht erneut Station in Oberstdorf.

Das Organisationskomitee mit den zahlreichen Helfern und Helferinnen ist bereit für die Weltelite der Nordischen Kombination. Nach der erfolgreichen Premiere der Damen im vergangenen Jahr wird es auch für 2023 wieder spannende Wettkämpfe sowohl von den Damen als auch Herren zu sehen geben. Im Herrenbewerb natürlich auch wieder mit starker heimischer Konkurrenz vom SC Oberstdorf, der gleich mit vier Herren am Start steht.

Die Damen werden ihren Sprungbewerb auf der Normalschanze HS 106 austragen, während die Männer auf der Großschanze HS 137 springen werden. Die Laufentscheidung fällt auf dem anspruchsvollen und beleuchteten Ortsrundkurs am Abend über drei (Damen) bzw. sechs (Herren) Runden.

Die Zuschauer haben wieder die Möglichkeit, den gesamten Wettkampf im Skisprungstadion zu verfolgen. Nach dem Skispringen wird hier in kürzester Zeit mit rund 30 Tonnen Schwerlastplatten eine 10 Meter breite Laufstrecke durch das Stadion verlegt und sowohl Start, Durchlauf als auch Ziel für die Laufentscheidungen befinden sich direkt im Skisprungstadion. Bei drei Runden für die Damen und sechs Runden für die Herren ist im Stadion immer etwas geboten.

Das Organisationskomitee erwartet Athleten und Athletinnen aus voraussichtlich zwölf Nationen, die für ein hochkarätiges internationales Starterfeld sorgen.

Zeitplan

Dienstag, 29. August 9 Uhr Offizielles Training Skispringen Damen HS 106 10.15 Uhr Provisorischer Wertungsdurchgang Damen HS 106 17 Uhr Offizielles Training Skispringen Herren HS 137 19 Uhr Provisorischer Wertungsdurchgang Herren HS 137

Mittwoch, 30. August 9.30 Uhr Probedurchgang Damen HS 106 10.15 Uhr Wertungsdurchgang Damen HS 106 18 Uhr Probedurchgang Herren HS 137 19 Uhr Wertungsdurchgang Herren HS 137 20.30 Uhr Laufbewerb Skiroller fünf Kilometer Damen 21 Uhr Laufbewerb Skiroller zehn Kilometer Herren anschl. Siegerehrungen Damen + Herren im Stadion



Infoblock Straßensperrung

Anlässlich des FIS Sommer Grand-Prix Nordische Kombination am 29. und 30. August sind folgende Streckenabschnitte für den Verkehr komplett gesperrt: WM-Skisprung Arena - Am Faltenbach - Mühlenbrücke - Nebelhornstraße - Kohlplätzle - Roßbichlstraße - Schützenstraße - Schanzenstraße – WM-Skisprung Arena.

Die Vollsperrung findet am Mittwoch, 30. August, von .ca 20 bis 22 Uhr statt. Während der Wettkampfzeiten ist kein Verkehr auf der gesamten Strecke zugelassen. In Zusammenarbeit mit der Polizei wird der Veranstalter versuchen während der kurzen Pausen den anstehenden Verkehr aus dem Veranstaltungsgelände abzuleiten. Die Parkplätze „Oybele“, „Mühlacker“, „Nebelhornbahn“ sowie „Eissportzentrum“ sind während der Sperrzeiten mit dem PKW nicht an- und abfahrbar.