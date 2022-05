Oberstdorf for Future und seine Partner zeigen Möglichkeiten wie jeder das Klima retten kann

Trotz des unfreundlichen Wetters nutzten zahlreiche Einheimische und Gäste die Aktion von Oberstdorf-for-Future für den persönlichen Austausch zur Klimakrise. © Joachim Weiler

Oberstdorf – Vor einer roten Linie auf dem Megeverplatz mitten in Oberstdorf stoppten Passanten am ersten Markttag der Saison zunächst irritiert und dann meist sehr interessiert.

Die Klima-Initiative Oberstdorf-for-Future (OfF) hatte die Markierung dort aufgeklebt, um den Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) für eine informative Aktion zu nutzen.



Bereits am 4. Mai hatten die Menschen in Deutschland die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht, so die Rechnung von OfF. Die weltweiten Berechnungen des Global Foodprint Network beweisen, dass der westliche Lebensstil zu verschwenderisch mit den Rohstoffen der Erde umgehe.



Gemeinsam mit den Partnern Bund Naturschutz, dem Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ) sowie Foodsharing Oberallgäu zeigten die Klima-Aktivisten, dass jeder einzelne durch Reduktion des Konsums, Nutzung erneuerbarer Energien, mit neuen Mobilitätsmodellen samt nachhaltigen Tourismus und umweltverträglicher Landwirtschaft das Leben auf diesem Planeten für die nächsten Generationen sichern kann.



Rudolf Kaiserswerth, Experte für erneuerbare Energien bei OfF, betonte, dass die Energiewende nur mit einem hohen Maß an Energiereduzierung und Ressourceneinsparung möglich wird. Er wünscht sich auf den Dächern der Marktgemeinde überall flächendeckende Photovoltaik-Anlagen: „Nur durch den konsequenten Verzicht auf fossile Rohstoffe wie Öl und Gas werden wir die 100 000 Tonnen CO2 einsparen, die notwendig sind, um die Klimaziele für Oberstdorf in den nächsten Jahren zu erreichen.“



Sarah Hasslacher, frischgebackene Klimabotschafterin im NEZ Allgäu, sieht im Klimaschutz die Stellschraube für ihre Generation. Die engagierte junge Frau wünscht sich, dass jeder seinen Konsum überdenkt. Ragna Juraschitz von OfF richtete den Blick auf das Verhältnis zur Mitwelt und verriet als Tipp für klimawirksames Verhalten: „Ausreichend schlafen, genüssliche Pausen machen und die wunderbare Vielfalt des Lebens bewusst wahrnehmen.“ Damit sinke automatisch der Konsum, der ja nur selten wirklich glücklich mache.



Elke Esmann von Foodsharing Oberallgäu hatte nicht nur reichlich vor der Mülltonne gerettete Lebensmittel und bunte Blumen zum Verschenken dabei. Sie appellierte an die Marktgemeinde, schnell einen Platz für einen Essensretter-Verteilerschrank zu finden. „Es kann doch nicht sein, dass in Oberstdorf vom Lebensmittelhandel gespendetes Essen nach Sonthofen gefahren werden muss, um noch auf den Tischen von verantwortungsbewussten Konsumenten zu landen“, griff Gemeinderat Michael Finger den Impuls auf. Er vertrat die BN-Ortsgruppe Oberstdorf-Fischen und plädierte für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und für eine Förderung der Anreise möglichst vieler Touristen in den Sehnsuchtsort mit der Bahn.



Mit einem gut gefüllten Büchertisch, kreativen Collagen, detailreichen Wandzeitungen und druckfrischen Postkarten, die praktikable Tipps für Verhaltensänderungen liefern, rundete OfF die Aktion rote Linie bestens ab. So gingen Einheimische und Gäste nach intensiven Gesprächen nachdenklich weiter. „Wir können es uns nicht leisten, so weiterzumachen, als hätten wir drei Erden zur Verfügung. Wir müssen lernen, dass weniger mehr ist“, resümierte stellvertretend für viele ein junges Elternpaar. Wer an der notwendigen gesellschaftlichen Transformation mitwirken will, ist bei Oberstdorf-for-Future willkommen. Über die regelmäßigen Treffen, über Wissenswertes und nicht zuletzt über Aktionen informiert die Gruppe auf ihrer Homepage www.oberstdorf-for-future.de

Der „Erdüberlastungstag“ Das Konzept des Erdüberlastungstages wurde ursprünglich vom Autor und Ökonomen Andrew Simms entwickelt. Es verrechnet die menschliche Nachfrage mit dem globalen Angebot an natürlichen Ressourcen. Die Non-Profit-Organisation Global Footprint Network hat daraus einen jährlichen Aktionstag gemacht, dessen Termin sich nach dem Datum richtet, an dem die Vorräte rechnerisch aufgebraucht sind. Der Erdüberlastungstag (engl. auch Ecological Debt Day) wird im Deutschen zuweilen auch als „Welterschöpfungstag“, „Weltüberlastungstag“ oder „Ökoschuldentag“ bezeichnet.