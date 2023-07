Oberstdorf: Forstbehörde warnt vor weiteren Borkenkäfer-Attacken

Teilen

In Sorge um den Bergwald: Der Oberstdorfer Revierleiter Robert Proksch mahnt zur Vorsicht, denn auch in den höheren Lagen ist der Borkenkäfer jetzt aktiv. © Thorben Schulenburg

Oberstdorf – Aufgrund der warmen und trockenen Witterung in den vergangenen Wochen hat der Schwärmflug der Borkenkäfer auch in den höheren Berglagen begonnen. Die Altkäfer suchen geeignete Brutbäume zur Anlage ihrer ersten Brut. In tieferen Lagen legen die Käfer aktuell schon die zweite Brut an.

Besonders gefährdet sind Fichtenbestände auf flachgründigen Standorten, insbesondere auf südlich exponierten Flächen und angrenzend an Kahlflächen. Durch die im Monat Juni nahezu ausgebliebenen Niederschlägen fehlt den Bäumen nun das dringend benötigte Wasser, um sich mit ihrem Harz gegen das Eindringen der Käfer zu verteidigen. „Jetzt zeichnet sich ein verstärkter Ausflug der Käfer ab, der in den kommenden Wochen anhalten wird“, berichtet Robert Proksch vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten AELF Kempten.

Gefräßiger Schädling: Der nur fünf Millimeter große Buchdrucker kann ganze Fichtenwälder zum Absterben bringen. © Christine Achhammer

Der Revierleiter des Forstreviers Oberstdorf fordert die Waldbesitzer dringend auf, ihre Waldbestände regelmäßig auf Befall zu kontrollieren. Der Befall ist durch den Auswurf des rötlich-braunen Bohrmehls und sich rot färbender Kronen zu erkennen. „Wichtig ist es, vor allem in den Bereichen zu suchen, in denen bereits im letzten Jahr der Borkenkäfer aktiv war. Auch Bestände mit nicht aufgearbeiteten Sturmwürfen und Schneebrüchen aus dem Winter und Frühjahr bieten den Fichten-Borkenkäfern Buchdrucker und Kupferstecher attraktive Befallsorte“, so Proksch.

Was ist bei Borkenkäferbefall zutun?

Allerdings gebe es heuer auch einige Fichten, die trotz des Käferbefalls lange ihre grünen Nadeln behalten. Bei akutem Befall ist schnelles Handeln gefordert. „Je nach Stadium des Befalls und der Außentemperatur verbleiben nur wenige Tage bis maximal drei Wochen, um das Holz waldschutzwirksam aufzuarbeiten. Damit eine weitere Gefährdung umliegender Bäume möglichst reduziert wird, ist es absolut notwendig, die Bäume inklusive der Kronen aus dem Wald zu entfernen oder zu häckseln“, sagt Simon Östreicher, Leiter der Forstverwaltung am AELF Kempten.

In schwer zugänglichen Lagen könne es auch sinnvoll sein, die Bäume zu entrinden und das Holz im Wald zu belassen. „Der Freistaat Bayern unterstützt die Waldbesitzenden finanziell bei der Aufarbeitung der Schadhölzer, zum Beispiel in Schutzwaldlagen oder wenn die befallenen Bäume auf Zwischenlager außerhalb des Waldes gefahren werden“, betont Simon Östreicher. Die Försterinnen und Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten AELF Kempten beraten die Waldbesitzer gerne hinsichtlich geeigneter Bekämpfungsmaßnahmen und den Möglichkeiten der finanziellen Förderung. Weitere Informationen zum Borkenkäfer gibt es im Internet unter www.borkenkaefer.org