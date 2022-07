Freie Fahrt mit der Oberstdorfer Bürgerkarte und dem »Bus Inklusive«- Angebot

Mit neuen Mobilitätsangeboten sollen Lärm- und Abgasemissionen in Oberstdorf und den Tälern und Ortsteilen spürbar reduziert werden. © Tourismus Oberstdorf

Oberstdorf – Seit Juli freuen sich Oberstdorfer Übernachtungsgäste über das neue „Bus Inklusive“- Angebot der Marktgemeinde.

Das bedeutet: freie Fahrt in Oberstdorf! Und die Oberstdorferinnen und Oberstdorfer fahren mit der „Bürgerkarte“ ebenfalls zum Nulltarif.



„Oberstdorfer Übernachtungsgäste nutzen mit der Allgäu Walser Premium Card seit 1. Juli ein neues „Bus Inklusive“-Angebot.Für den Tourismus in Oberstdorf ist dieses neue Angebot ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Urlaubsdestination“ erklärt Tourismusdirektor Frank Jost.“

„Das neue Bus-Inklusive-Angebot wird dazu beitragen, die Verkehrsbelastung und damit die Lärm- und Abgasemissionen in Oberstdorf und in den Tälern und Ortsteilen spürbar zu reduzieren. Damit können wir die Nachhaltigkeitsziele für unseren gemeinsamen Lebens- und Urlaubsraum erreichen. Hier profitieren gleichermaßen unsere Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Urlaubsgäste“, so Jost weiter.



Ab Juli sind für alle Übernachtungsgäste, die eine Allgäu Walser Premium Card besitzen, die wichtigsten Buslinien Oberstdorfs im Angebot enthalten. Dazu zählen die Linie 7 „Oberstdorf-Fellhornbahn-Birgsau“, die Linie 44 „Oberstdorf-Breitachklamm-Tiefenbach“, die Linie 45 „Oberstdorf-Rubi-Reichenbach-Schöllang“ sowie auf Linie 1 die Fahrt von Oberstdorf bis zur Walserschanz. Zusätzlich bietet sich ein Abendbus für Schöllang und Tiefenbach an, der das umfangreiche „Bus Inklusive“-Angebot abrundet. Weitere Informationen gibt es unter www.oberstdorf.de.



Für die Oberstdorfer Bürger gibt es ebenfalls ein attraktives Angebot: die Bürgerkarte. Neben der freien Nutzung der Buslinien in Oberstdorf und Kleinwalsertal sind im Sommer auch die Bergbahnen und der Eintritt in die Freibäder enthalten sowie viele weitere Ermäßigungen. Zusätzliche Informationen unter www.oberstdorf-markt.de.