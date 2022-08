Oberstdorf: Veranstaltungsreihe »Obadoba« will interreligiösen Austausch fördern

Nur gemeinsam geht es, waren sich die Akteure der Veranstaltungsreihe „Obadoba“ einig. © Orinta Rötting

Oberstdorf – Vertreter des Christentums, Islams, Judentums, Buddhismus, Hinduismus und Bahaitums trafen sich auf dem Fellhorn zum zweiten Gipfeldialog der Weltreligionen.

Pünktlich zu Beginn von „Obadoba“ hatte der „liebe Wettergott“ ein Einsehen mit den Vertretern des Christentums, Islams, Judentums, Buddhismus, Hinduismus und Bahaitums, die sich auf der Mittelstation des Fellhorns zum zweiten Gipfeldialog der Weltreligionen trafen. Es war der Höhenpunkt der zweitägigen Veranstaltungsreihe, die sich dem Thema „Frieden & Zukunft – Bedeutung des interreligiösen Dialoges“ widmete und sich damit auseinandersetzte, wie sich Glaubensgemeinschaften gegenseitig bereichern und Probleme lösen können.

„Religionen können nur noch überzeugen, wenn sie gemeinsam agieren“, findet Prof. Dr. Martin Rötting, Professor für Religious Studies an der Universität Salzburg, der sich mit für die inhaltliche Ausrichtung von Obadoba verantwortlich zeichnet.



Bereits am Samstag fanden zu dieser Thematik namhafte Religionsvertreter zusammen, die im Stadttheater in Kempten über entsprechende Inhalte ihrer Glaubensrichtungen referierten. So hielt Bischof Dr. Bertram Meier beispielsweise einen Vortrag zu „Die Katholische Kirche und der interreligiöse Weg“, gefolgt von Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohms Worte zu „Toleranz und Wahrheit“.

Religionen und ihre Spannungsfelder

Im Anschluss stand ein Referat von Imam Dr. Benjamin Idriz über „Islam in Deutschland“ auf dem Programm, sowie Ausführungen von Prof. Dr. Michael von Brück über die „Spiritualität der Zukunft“. Den Abschluss des Samstagvormittags machte ein Talk mit den oben genannten vier Vertretern sowie Seelsorgerin Ingrid Winkler zum Thema „Religionen und ihre internen und externen Spannungsfelder im Interreligiösen Kontext“.

Am ersten Tag von Obadoba gab es über den Nachmittag verteilt unterschiedliche Vorträge und Workshops, wie Yoga, QiGong, Meditationen, dialogische Gesprächsrunden und Diskussionsforen sowie am Abend ein musikalisch umrahmtes Abendgebet der Weltreligionen in der Sankt Mang Kirche unter dem Motto „Religionen für den Weltfrieden“.

Frieden und der Verständigung

„Heute haben wir Großartiges geschaffen und es ist uns gelungen, Räume für Begegnungen und den Austausch über die religiösen Grenzen hinweg zu ermöglichen“, freut sich Michael Lucke, einer der beiden Initiatoren von Obadoba und zugleich im Vereinsvorstand des gleichnamigen Vereins. „Es freut mich, dass es uns mit dem zweiten Gipfeldialog der Weltreligionen gelungen ist, einen kleinen Beitrag zu dem so dringend benötigten Frieden und der Verständigung zwischen den Religionen und Kulturen zu leisten“, so Dr. Stefan Topp, Vorsitzender von Obadoba e.V.