Hohe Auszeichnung für Allgäuer Tourismusdestination

Großer Preis: Oberstdorfs Tourismus-Chef Frank Jost (Mitte) konnte die Auszeichnung in Empfang nehmen. © BMUV / Christoph Wehrer

Oberstdorf – Großer Jubel in Berlin: Bundesumweltministerin Steffi Lemke überreichte gleich zwei Auszeichnungen von bundesweit sechs möglichen an die Allgäuer Delegation.

Oberstdorf erreichte den ersten Platz in der Kategorie „Starter“ und das Allgäu, bereits das dritte Mal dabei, erzielte in der Kategorie „Fortgeschrittene“ den dritten Platz. „Wir gratulieren Oberstdorf ganz herzlich zum ersten Platz“, freut sich Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH. „Die Destination Allgäu ist bereits zum dritten Mal beim Bundeswettbewerb ‚Nachhaltige Tourismusdestination‘ ausgezeichnet worden. Das zeigt, wie tief unsere Marken- und Destinationsstrategie in allen Bereichen des Lebens im Allgäu verankert ist: Wir schreiben nicht nur Konzepte, sondern leben sie.“

Der Bundeswettbewerb „Nachhaltige Tourismusdestinationen“ wird gemeinsam vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, dem Bundesamt für Naturschutz und dem Deutschen Tourismusverband vergeben. Die Bereisung der Expertenjury im Juni hat die Bewerbungen der sechs Finalisten anhand 40 Kriterien überprüft.



Oberstdorf auf dem ersten Platz

Die Ergebnisse lagen nah beieinander: Umweltministerin Steffi Lemke und der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes Norbert Kunz überreichten in Berlin zwei erste Plätze in der Kategorie „Starter“ an Oberstdorf und an Vorpommern. Das Allgäu in der Kategorie „Fortgeschrittene“ hat den dritten Platz erzielt. Beworben hat sich das Allgäu mit den Themen Marke, kulinarisches Erbe, naturnahe Angebote, Naturbiken, Gastgebercoaching, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie Kulturraum Allgäu und Standort-Marketing.