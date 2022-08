Oberstdorf: Zechbetrüger hat wieder zugeschlagen

Einkehren und nicht bezahlen – zum vierten Mal hat in Oberstdorf ein Zechbetrüger zugeschlagen. © Symbolfoto: Panthermedia/Kzenon

Oberstdorf – Die Oberstdorfer Polizei fahndet weiterhin nach einem Zechbetrüger, der jetzt zum viertel Mal die Zeche geprellt hat.

Dem unbekannten Zechbetrüger werden mittlerweile vier Fälle zur Last gelegt. Letztmals ist Mann in einem Lokal in einem südlichen Tal von Oberstdorf am Dienstag, 16. August, aufgetreten. Dort konsumierte er für 21 Euro und verschwand in einem unbeobachteten Moment.

Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte sich im Bereich von Oberstdorf einquartiert hat und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

So sieht der Zechbetrüger aus

Der ca. 35-jährige Mann ist sehr gepflegt und zuvorkommend. Er hat ein orientalisches Aussehen, spricht aber aktzentfreies deutsch. Der Zechbetrüger, der mit einem Rad unterwegs sein soll, ist ca. 175 cm groß, hat eine normale Figur und mit viel Haargel nach hinten oder zur Seite gekämmtes dunkles Haar.. Er ist Vollbartträger, der akkurat gepflegt ist. Der Mann ist stets ordentlich als Wanderer gekleidet. Zeugen ist aufgefallen, dass der Betrüger einen großen Rucksack, der möglicherweise gelb ist, bei sich hatte. Besonders auffällig waren in einem Fall seine Zehenschuhe.

Polizei bittet um Hinweise

Im Zusammenhang mit einem Zechbetrug gelang es dem Täter eine Geldbörse aus der Handtasche einer Bedienung zu entwenden, die er dann mangels Geldinhalt wieder weggeworfen hat.

Die Oberstdorfer Polizei bittet um Hinweise Tel. 08322/96040.

