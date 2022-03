Für Wald und Mensch

Von: Josef Gutsmiedl

Förster Peter Titzler hat in 41 Berufsjahren viel erlebt rund um den Wald und mit den Menschen. © Gutsmiedl

Oberstdorf – Die Arbeit „am Wald” ist nichts für Ungeduldige. Förster Peter Titzler hat sein Berufsleben – immerhin 41 Jahre – quasi durch die Bank im und mit dem Wald verbracht und weiß, dass es einen langen Atem braucht, wenn man im Wald etwas bewegen will. Oder muss. Jetzt geht der 65-jährige Forstdirektor am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten in Ruhestand. Ohne Groll oder Frust, mit einem guten Gefühl, aber auch mit der Gewissheit, dass die Arbeit auf diesem Feld nie zu Ende sein wird.

„Ich habe viele Dinge rund um den Wald live erlebt”, sagt Peter Titzler und schaut auf die verschneiten Oberstdorfer Berge. Viel Wald sehe man da an den Hängen und Bergrücken. „Ohne diese Wälder täten wir hier nichts“, lenkt er den Blick auf die Schutzwälder in den Tälern.



Was man dabei nicht sehe, dass es um zahllose Flurstücke und eine Vielzahl von Eigentümern gehe. Folglich habe er sich in seinem Berufsleben mindestens so viel mit Waldbesitzern wie mit dem Wald beschäftigt. Bei der Forstwirtschaft gehe es immer sowohl um Bäume als auch um Menschen, bringt es der Förster bei seiner Bilanz am Jägersberg bei Oberstdorf auf den Punkt.



„Ich bin mit den Leuten gut ausgekommen”, sagt er, „auch wenn man nicht jedem alles recht machen konnte.” Nach vier Jahrzehnten als Förster sei er zufrieden, mit sich im Reinen und hinterlasse keinen Streit, sei mit niemandem über Kreuz, wie man im Oberallgäu sagt. Und das sei mitunter eben gar nicht einfach; immerhin gehe die Forstverwaltung bei ihren Maßnahmen mit dem Besitz anderer Menschen um, greife in der einen oder anderen Form in fremden Besitz ein. „Wir als Forstbehörde sind oft die letzte Instanz bei vielen Fragen. Die Empfehlungen der Förster träfen da nicht immer auf offene Ohren. Das Erfolgsrezept: „Wir können etwas ablehnen, aber die Menschen müssen verstehen, warum wir es tun.” Diesen Rat habe er seinen Mitarbeitern stets ans Herz gelegt.



„Ich hatte jeden Tag Bock, zur Arbeit zu gehen”, sagt Titzler. Er habe auch „dunkle Stunden” in seinem Berufsleben gesehen, etwa Zeiten, als Stürme ganze Wälder in der Region zerfetzten oder Borkenkäfer flächig zuschlugen.



Als Förster wurde der Titzler nicht „geboren”. Die Entscheidung fiel, als er nach Abitur und Zivildienst – vor allem um die Wartezeit für einen Studienplatz in Tiermedizin zu überbrücken – Forstwissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München belegte. Sehr schnell stand fest, dass ihn der Wald nicht mehr loslassen würde. „Eine fantastische Zeit. Er habe das Studentenleben genossen, aber keine Vorlesung verpasst. „Jede Stunde war ein Erlebnis.”



Mit dem Diplom in der Tasche und viel theoretischem Rüstzeug trat der junge Oberallgäuer seine Referendarzeit im Steigerwald am anderen Ende Bayerns an. Als „Crash-Kurs” bezeichnet Titzler dabei die Erfahrung, dass Theorie und Praxis zwei Paar Stiefel sind. Im Anschluss, nach dem zweiten Staatsexamen, bekam er über Aufforstungsprojekte mit der Schutzwaldsanierung in Berührung. „Da hat man anfangs möglichst viele Bäume in die ­Berghänge gepflanzt, um dann zu sehen, was Winter und Schnee haben überleben lassen.” Diese Zeit habe ihm und seinen Kollegen viele Erkenntnisse gebracht. Erkenntnisse, die später bei der Bayerischen Bergwaldoffensive auf fruchtbaren Boden fielen und zu einem staatlich geförderten Fitness-Programm für den Wald in Zeiten des Klimawandels wurden.



Die Idee, aus der punktuellen Schutzwaldsanierung ein Konzept aus flächigen Projektgebieten zu machen und alle Akteure zusammen zu bringen, sei quasi im Allgäu entstanden, so Titzler nicht ohne Stolz. Mit Kollegen wie Dr. Ulrich Sauter, Klaus Dinser und anderen am Landwirtschaftsamt wurde die Vorstellung von einer übergreifenden Zusammenarbeit von Wasser-, Forst- und Alpwirtschaft, sowie Jagd und Waldbesitzern entwickelt. Heute gibt es eine Vielzahl von Projektgebiete der Bergwaldoffensive im Allgäu; 42 davon sind „aktiv” und die meisten auf gutem Weg. Nicht zuletzt mit Hilfe der Jagd. Andere Gebiete ruhen, befinden sich im Standby-Modus – wegen der Jagd.



Titzlers anhaltende Freude und Erfüllung in seinem Beruf scheint abzufärben. Einer seiner Söhne wird ebenfalls Förster. Und die werde es auch in Zukunft brauchen – für die Zukunft des Waldes. Wald und Forstwirtschaft als Generationenaufgabe. Der einstige Brotbaum Fichte werde im Allgäu nicht von der Bildfläche verschwinden, aber weniger dominant sein, weiß der Fast-Ruheständler Titzler. Der Umbau des Waldes werde, ja müsse angesichts des Klimawandels weitergehen.