Oberstdorfer Gemeinderat spricht sich für Prüfung des Projektes im Stillachtal aus

Naturjuwel in Gefahr? Überlegungen, an der Stillach ein Wasserkraftwerk zu bauen, gab es schon früher. Jetzt soll das Projekt wieder auf den Prüfstand. © Udo Schmitz / Bund Naturschutz

Oberstdorf - Eine knappe Mehrheit des Marktgemeinderats sprach sich dafür aus, die Möglichkeit eines Wasserkraftwerks im Stillachtal zu prüfen.

Die Bemühungen, die erneuerbaren Energien voranzubringen, haben auch frühere Pläne für ein Wasserkraftwerk am Oberlauf der Stillach bei Oberstdorf „wiederbelebt“. Der Bund Naturschutz in Bayern hält von diesen Überlegungen wenig. Der Marktgemeinderat in Oberstdorf dagegen will nun das Projekt neu prüfen lassen.

Neue Hoffnung, die alten Kraftwerkspläne, die vor rund zehn Jahren schon einmal eine „Abfuhr“ erfahren hatten, weckt die jüngste EU-Notverordnung, die ein „überragendes öffentliches Interesse“ beim Ausbau der erneuerbaren Energie einräumt und so Genehmigungsverfahren erleichtern will. Entsprechend der EU-Verordnung sind die Mitgliedsstaaten nun gehalten, „Go-to-Areas“ festzulegen, die als Vorranggebiete für erneuerbare Energien eingestuft werden. Als „eine Chance“ verstehen einige Ratsmitglieder den neuen Vorstoß bei der Nutzung der Wasserkraft – quasi vor der Haustüre. Andere sehen in dem Projekt „eine Privatisierung der Natur“, bei der wirtschaftliche Interessen einzelner im Vordergrund stünden.



Komplette Neuplanung

Der Geschäftsführer der Energieversorgung Oberstdorf EVO, Hans-Peter Hagenauer rechnet mit einer „Ausbeute“ von rund sieben Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr am Standort Stillachtal. Damit könnten rund zehn Prozent des Strombedarfs der Marktgemeinde gedeckt werden.



Einfach aus der Schublade geholt seien die neuen Pläne und Überlegungen für ein Wasserkraftwerk im Stillachtal nicht. Hagenauer unterstreicht, dass es eine komplette Neuplanung geben wird, schon allein deshalb, weil es bauliche Neuerungen beim Ausleitungsbauwerk gebe, etwa bei einem sogenannten Tiroler Wehr, das heute deutlich einfacher konzipiert sei. Ohnehin sei der geplante Ausleitungsbereich keine „unberührte Natur“, sondern schon früher durch eine Wehranlage verbaut worden. „Art und Umfang, sämtliche fachlichen Fragen, werden letztlich in einem limnologischen Gutachten untersucht und entsprechend beschrieben“, so der EVO-Geschäftsführer. Dabei würden selbstredend auch sämtliche natur- und artenschutzrechtliche Fragen aufgeworfen und alle Folgen der Gewässernutzung diskutiert.

Folgen der neuen EU-Regelung

Die neue EU-Regelung eröffne mit dem Blick auf ein „vorrangig öffentliches Interesse“ bei der Förderung der erneuerbaren Energien letztlich die Chance auf eine Abwägung gegenüber dem bislang „vorrangigen Interesse des Naturschutzes“. Jetzt soll zunächst eine Machbarkeitsstudie untersuchen, ob das 13-Millionen-Projekt überhaupt realisiert werden kann. Bis zu einem Genehmigungsverfahren ist allerdings noch ein weiter Weg, sollte es überhaupt so weit kommen. Dennoch ist Hans-Peter Hagenauer optimistisch: „Die Rechtslage ist so gut wie nie.“

Die Gutachten kosten rund 300 000 Euro, wovon die Gemeinde nur ein Viertel tragen müsste; die weiteren Projektpartner tragen den Löwenanteil. Die Sichtweise im Marktgemeinderat ist geteilt: Eine knappe Mehrheit von 10 zu 9 sprach sich für eine Prüfung des Projektes aus; Kritik kam vor allem aus der Fraktion der Grünen, die das Rappenalptal als „Naturjuwel von überragender Bedeutung“ sehen. Und der ehemalige Oberstdorfer Bürgermeister Laurent Mies (Freie Wähler) erinnerte an den Bau des Wasserkraftwerkes am Illerursprung. Damals sei man einig gewesen, Kraftwerkspläne im Rappenalptal nicht weiterzuverfolgen. Das werde nun aufgegeben und „alle Türen geöffnet“.