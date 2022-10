ÖPNV: Bald gelten in Kempten und dem ganzen Oberallgäu einheitliche Tarife

Von: Helmut Hitscherich

Kempten/Oberallgäu – Aktuell gibt es innerhalb des Mona-Areals drei verschiedene Tarifgebiete. Das soll sich jedoch bald ändern.

Die Stadt Kempten mit dem nördlichen Oberallgäu, das südliche Oberallgäu (VGOA) und das Ostallgäu mit der Stadt Kaufbeuren (OVG): In jedem dieser Gebiete wird bislang ein eigenständiger Tarif angewendet. Für Fahrten darüber hinaus müssen aktuell mehrere Tickets erworben werden. Hinzu kommen unterschiedliche Tarifangebote und Tarifbestimmungen, die den Zugang zum ÖPNV erschweren. Dies ist für den Fahrgast kompliziert, unübersichtlich und nicht zuletzt auch teuer.

Die Mona GmbH hat daher die konzeptionelle Entwicklung einer Tarifharmonisierung in Begleitung eines externen Gutachterbüros angeregt. Lange waren auch Kaufbeuren und das Ostallgäu mit im Boot, die kurzfristig abgesprungen sind. Für das Oberallgäu und Kempten gibt es jetzt Genaueres zu den neuen Verbesserungen.

Abgestimmte Tarifangebote

Mit der Tarifharmonisierung soll eine einheitliche Tarifstruktur sowie aufeinander abgestimmte Tarifangebote geschaffen werden. Hieraus entwickelte sich ein Gemeinschaftsprojekt von 18 Verkehrsunternehmen und vier Aufgabenträgern unter der Federführung der Mona und dem Kemptener Stadtrat Helmut Berchtold (CSU). Das Projekt wird im Rahmen einer Leader-Förderung gefördert. Antragsteller und Förderungsempfänger ist die Mona ­GmbH.

Im Ergebnis wurde ein neues harmonisiertes Ticketsortiment ausgearbeitet, welches für das Gebiet der Stadt Kempten, des nördlichen sowie des südlichen Oberallgäus umgesetzt werden soll. So soll es künftig ermäßigte Einzel- und Mehrfachfahrkarten sowie Tages­tickets Bus/Bahn geben, ferner Wochen- und Monatskarten für Erwachsene und Azubis. Ein ermäßigtes Tagesticket für Familien soll ebenfalls eingeführt werden sowie eine ermäßigte AboCard und JobCard für Erwachsene und für Schüler ein Aboticket Schuljahr. Die Zeitkarten sind dann für das gesamte Netzgebiet (Oberallgäu und Kempten) gültig und nicht – wie bisher – nur auf einer vorher festgelegten Strecke. Die Netzgültigkeit gilt unter der Woche ab 10 Uhr und am Wochenende ganztags.

Viele Verbesserungen

Die Gesellschafter der ­Mona GmbH haben sich darauf geeinigt, den Tarif ab erfolgter Genehmigung und nach technischer Umsetzung anzuwenden. Durch die Einführung des harmonisierten Tarifs und die Übernahme der Zuzahlung entstehen für den Haushalt der Stadt Kempten ab dem Jahr 2023 Mehrkosten in Höhe von 110.000 Euro.

Für die Kunden gibt es etliche Verbesserungen: ein Einheitliches Ticketsortiment für das gesamte Gebiet des Landkreis Oberallgäu und der Stadt Kempten, ein Ticket für Reisen über bisherige Tarifgebietsgrenzen hinaus, günstigere Jahresabonnements durch die Anpassung der Zuzahlungsmodalitäten sowie die Netzgültigkeit für Zeitkarten (Monats-Ticket, AboCard, JobCard, Schülerticket). Der Busunternehmer und Kemptener Stadtrat Helmut Berchtold bedauerte, dass Kaufbeuren und das Ostallgäu kurz vor dem Ziel ausgestiegen sind, weil sie die Verbundintegration vorziehen.

Frustrierende Verhandlungen

„Die letzten fünf Monate waren für mich hoch frustrierend.“ Man habe fünf Jahre an diesem Projekt gearbeitet, „und jetzt das“. Wer Verbundintegration wolle, müsse wissen, dass die Bahn an Bord geholt werden muss, so Stadtrat Helmut Berchtold. „Was können wir uns als Kommune überhaupt leisten? Jetzt sind es 110 000 Euro Zusatzkosten, in der Verbund­integration sind es sechs Millionen Euro.“

Der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle bedauerte den Ausstieg von Kaufbeuren und dem Ostallgäu ebenfalls. „Wichtig für uns ist es, die Tarifharmonisierung Kempten-Oberallgäu umzusetzen. Dem Marketing kommt eine wichtige Aufgabe zu. Auf Dauer können wir nicht Millionenbeträge zuschießen.“



Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kempten beschlossen einstimmig die Umsetzung der Tarifharmonisierung, um so einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV in der Region zu leisten.