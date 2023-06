Keine Besonderheiten bei der Herstellung

Ofterschwang setzt seine Tradition fort mit „Wacholderbeere geräuchert“

Von: Josef Gutsmiedl

Eiszeit: Bürgermeister Alois Ried (links) und „Eismeister“ Massimo Maguolo setzen heuer auf die Wacholderbeere. © Josef Gutsmiedl

Ofterschwang – Den Eisladen in Ofterschwang gibt es schon zehn Jahre. Und ebenso lange gibt es jedes Jahr eine ganz besondere Ofterschwanger Eisspezialität.

Einfacher wird‘s nicht: Eine gehörige Portion Kreativität ist jedes Jahr gefragt, wenn es um das „Ofterschwanger Eis“ geht. Und doch gelingt es dem Team mit Bürgermeister Alois Ried und Eisexperte Massimo Maguolo Jahr für Jahr eine lokale Eisspezialität zu „erfinden“. Heuer geht „Wacholderbeer-Eis geräuchert“ an den Start. Verkauft wird die neue Spezialität noch bis Oktober ausschließlich im Eisladen und im Dorfladen in Ofterschwang.

Experimentierfreudig sind Bürgermeister Ried und Eismacher Maguolo allemal. Nachdem sich Rote Beete als nicht geeignet erwiesen hatte, setzen die Beiden diesmal auf Wacholderbeere – allerdings geräuchert. Naheliegend sei das gewesen, meint Ried, der in „seiner“ Schnapsbrennerei im Busche-Berta-Haus auch beim selbstgebrannten Gin auf die würzige Beere vom Berg setzt. „Unser Eis ist natürlich alkoholfrei“, ergänzt Ried.

Zehn Jahre Ofterschwanger Eistradition

Die Eistradition gibt es schon zehn Jahre. In zurückliegenden Sommern gab es unter anderem Speiseeis mit Heu- und Hanfnote oder Bergkäse-Aroma. Wichtig ist den Eismännern, das die wesentlichen Zutaten aus dem Dorf, dem Gemeindegebiet kommen. Die Milch für das Eis stammt aus der Sennerei Schweineberg, und die verarbeitet selbstredend „einheimische“ Milch.



Die Idee stand schließlich und auch das Räuchern der Beere konnte in Gemeindegebiet vonstatten gehen, in einer Wildbret-Räucherkammer in Westerhofen. „Damit war die weltweite Einzigartigkeit gesichert“, freut sich Eisspezialist Maguolo, der in Sonthofen eine Eisdiele betreibt, über den jüngsten Wurf mit „Wacholderbeere geräuchert“.



Keine Besonderheiten bei der Herstellung

Rein eistechnisch ergeben sich Maguolo zufolge keine Besonderheiten bei der Eisproduktion. Es würden ja lediglich die Beeren geräuchert, nicht das fertige Eis. Die eingelegten Wacholderbeeren werden nach dem Räuchern als Gelee der Eismasse zugegeben und behandelt wie andere Eisvariationen.