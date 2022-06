Oltimer-Treffen beim Sonthofer Alloheim „Am Entenmoos“

Am 12. Juni sind Oldiefahrer und Oldiefans im Alloheim herzlich willkommen. © Privat

Sonthofen – Oldtimerfans sollten sich wieder ein ganz besonderes Treffen in ihren Kalendern markieren.

Der traditionelle „Oldie trifft Oldie“-Event findet am Sonntag, 12. Juni, am Alloheim „Am Entenmoos“ in Sonthofen statt. Die Besitzer klassischer Automobile, Zweiräder und Traktoren geben sich dann wieder ein Stelldichein auf dem Gelände der Pflegeeinrichtung.

Eingeladen dazu sind ab 14 Uhr alle Besitzer, Liebhaber und Fans von Fahrzeugen mit Geschichte und Geschichten, um gemeinsam mit den Bewohnern und Besuchern zu fachsimpeln und über alte Zeiten zu sprechen, in denen Elektroautos noch keine Rolle spielten.



Erinnerungen an längst vergangene Zeiten werden beim Anblick klassischer Fahrzeuge bald wieder zum Leben erweckt. In diesem Jahr veranstaltet die Alloheim Senioren-Residenz zum wiederholten Male sein beliebtes „Oldie trifft Oldie“-Event. Dabei präsentieren Besitzer von bemerkenswerten Automobilen, Zweirädern oder auch Traktoren allen Interessierten, Fans und vor allem den Bewohnern der Einrichtung ihre motorisierten Schätze. Neben dem Zeigen „privater Automobilschätze“ hoffen die Organisatoren auch auf eine rege Teilnahme der umliegenden Oldtimerclubs.



Erinnerungen



„Unsere Oldtimer-Veranstaltung ist eine der ganz großen Höhepunkte des Jahres“, sagt Einrichtungsleiterin Claudia Halbritter, „viele unserer Senioren freuen sich schon lange darauf, Fahrzeuge wiederzusehen, die sie selbst einmal besaßen oder die in ihrer Jugend maßgeblich das Stadtbild prägten.“



Das Konzept, zwei „Oldie-Gruppen“ zusammenzuführen, nämlich Senioren und klassische Fahrzeuge, sorgt damit bereits im Vorfeld für große Begeisterung bei Bewohnern, Bürgern, Liebhabern und Besitzern klassischer Fahrzeuge. „An diesem Tag wird die damalige Zeit noch einmal lebendig“, freut sich Claudia Halbritter, „unsere Senioren bekommen fast alle die Möglichkeit, Fahrzeuge ihrer Jugend bestaunen zu können, ganz gleich in welcher körperlichen Verfassung sie sich befinden.“

Ein unvergesslicher Tag

Halbritter hofft, dass sich manche Oldtimerbesitzer zu einer kleinen Ausfahrt mit den Senioren hinreißen lassen. „Wenn begeisterte Fans auf Zeitzeugen treffen, gibt es viele spannende Geschichten zu erzählen“, ist sich Claudia Halbritter sicher, „wir freuen uns auf viele Gäste, tolle klassische Fahrzeuge und einen hoffentlich erneut unvergesslichen Tag.“



Los geht’s am Sonntag, 12. Juni, um 14 Uhr in der Alloheim Senioren-Residenz, Am Entenmoos in Sonthofen. Alle Oldtimer-Clubs, Interessengemeinschaften, Besitzer klassischer Vier- oder Zweiräder, Angehörige und interessierte Bürgerinnen und Bürger der Region sind zu „Oldie trifft Oldie“ eingeladen.



Fahrzeugbesitzer können ohne vorherige Anmeldung zu diesem generationsübergreifenden Treffen kommen. Der Eintritt ist frei. Für Getränke von Besuchern und Fahrzeugbesitzern sorgt das Alloheim-Team. Der Veranstaltungsort kann barrierefrei erreicht werden.Bei Regen gibt es einen Ausweichtermin am Sonntag, 17. Juli.