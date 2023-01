Hoffen auf ein „klasse Jahr“: Neujahrsempfang der Stadt und der Bundeswehr

Von: Josef Gutsmiedl

Auf ein „klasse Jahr“ stießen Oberst Tim Richardt und Bürgermeister Christian Wilhelm an. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Beim Neujahrsempfang betonten Bürgermeister Christian Wilhelm und Oberst Tim Richardt die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Bundeswehr.

Ganz im Zeichen des langjährigen „guten Miteinanders“ stand der gemeinsame Neujahrsempfang der Stadt Sonthofen und der Bundeswehr am Standort. Daran hat die zweimalige Aussetzung der Traditionsveranstaltung offensichtlich nicht geändert. Im Gegenteil, die Herausforderungen der Corona-Pandemie der Jahre 2020 bis 2022 zeigten auf, dass die „kameradschaftliche Zusammenarbeit“ funktioniere, so Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm und der Standortälteste Oberst Tim Richardt.

„Gerade in den beiden letzten Corona-Jahren hat uns diese gute Verbindung wieder geholfen, die Anforderungen der Pandemie gemeinsam erfolgreich anzugehen“, brachte es Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm auf den Punkt. Die Bundeswehr habe Räumlichkeiten in der Grüntenkaserne zur Verfügung gestellt, wo ein Test- und Impfzentrum eingerichtet werden konnte. Ähnlich gut laufe es auch mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise.



Optimismus und Sorgen

Optimistisch zeigte sich der Bürgermeister beim Baufortschritt beim Umbau der Generaloberst-Beck Kaserne, der „Burg“. Womöglich gelinge es Richardt als Kommandeur der Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben als nunmehr „viertem Fertigstellungsstandortältestem“ die Kaserne zu beziehen. Der Flughafen Berlin sei ja auch letztendlich fertiggestellt worden. Allerdings sehe er, der Bürgermeister, die mögliche Umorganisation des Zentrums Brandschutz – untergebracht in der Burg – mit Sorge. „Für uns in Sonthofen ist es unverständlich, warum das mit viel Geld komplett sanierte Zentrum nun an einen anderen Standort – wieder verbunden mit hohen Ausgaben – verlegt werden soll.“



Neben der Baustelle Burg ist derzeit Sonthofen „größte Baustelle im Wohnungsbau im Oberallgäu“, so Bürgermeister Wilhelm mit Blick auf das SWW-Projekt Goethe+. Bis Ende 2026 entstehen hier 160 Wohnungen und ein Areal, das städtebaulich und ökologisch enorm aufgewertet werde.

Herausforderungen und bürgerschaftliches Engagement

Energiekrise und Klimawandel seien weitere Herausforderungen. Doch Sonthofen, so der Bürgermeister weiter, sei auf einem erfolgversprechenden Weg, nicht zuletzt beim ÖPNV und dem Projekt Radstadt. Andererseits nehme die Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement ab, der Wunsch an persönlicher Verwirklichung gewinne an Bedeutung, stellte Christian Wilhelm fest. „Wir als Gesellschaft werden wieder mehr gefordert sein.“

Dabei könne die Politik letztlich nur die Rahmenbedingungen vorgeben und unterstützen: „Aber sie kann und soll nicht Lösungsmöglichkeiten für jedes Problem jedes einzelnen parat haben.“ Engagierte Menschen brauchten Unterstützer, Gleichgesinnte und Freunde. „Darum ist es mir so wichtig, dass das ehrenamtliche Engagement in Sonthofen einen so hohen Stellenwert hat.“



Solidarische Gemeinschaft in der Krise

Auch der Standortälteste und Kommandeur der Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben der Bundeswehr, Oberst Tim Richardt lenkte den Blick auf die aktuellen Krisen und daraus folgenden Entwicklungen. „Nur solidarisch in der Gemeinschaft lässt sich etwas bewegen, lassen sich Krisen meistern.“ Dabei gelte es auch von alten Gewohn- und vermeintlichen Gewissheiten Abschied zu nehmen.

Auch für die Bundeswehr habe sich mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die Situation wesentlich verändert. Die Erkenntnis, dass „Militär in letzter Konsequenz für einen möglichen Krieg“ gemacht sei, sei bei den Soldaten wieder ins Bewusstsein gerückt. Die in den beiden Corona-Jahren gezeigte Amtshilfe der Bundeswehr halte er, Richardt für gut und richtig.

Kernauftrag erfüllen und Träume wahr werden lassen

Maßstab für Streitkräfte müsse aber immer der Kernauftrag sein. „Wir dürfen nicht die Armee erhalten, die wir gewohnt sind oder die wir uns wünschen, sondern müssen die aufstellen, die wir benötigen“, zitierte der Oberst den französischen Staatsmann Charles de Gaulle. „Wir benötigen eine einsatzbereite Armee mit der Fähigkeit zum Kaltstart. Denn das bedeutet, gewappnet zu sein.“

„Die Bundeswehr ist hier in Sonthofen sehr gut aufgehoben und seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im Leben von Stadt und Umland“, betonte Oberst Richardt. Und über 6 000 Lehrgangsteilnehmer pro Jahr seinen sicher auch für die Stadt „attraktiv“. Dass der Tag des Neujahrsempfangs zufällig mit dem internationalen „Lass deine Träume wahr werden Tag“ zusammenfalle, betrachte er als richtungsweisendes Omen: „2023 kann also nur ein klasse Jahr werden.“