Parkplatz für Holzernte: Holztransport in die Sägewerke bleibt auch im Winter gesichert

Zwischengelagertes Holz am Wanderparkplatz „Großer Wald“. © Rainer Ruf, BaySF

Wertach / Rettenberg – Um auch im Winter genügend Holz für die Betriebe zu haben, wurde ein Teil des Wanderparkplatzes „Großer Wald“ zum Zwischenlager umfunktioniert.

Normalerweise ist der Wanderparkplatz „Großer Wald“ zwischen Wertach und Kranzegg in der Urlaubszeit und an den Wochenenden gut mit Autos von Urlaubs- und Tagesgästen belegt. In den letzten Tagen haben hier aber auch zahlreiche Holzstämme Platz gefunden. Das hat einen besonderen Grund.

„Der Herbst ist bei uns am Forstbetrieb Sonthofen die Haupteinschlagszeit für frisches Holz“ erläutert Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. Ab September sind die Bäume außer Saft. Das bedeutet, dass das Wachstum zurückgeht und sie weniger Wasser aus dem Boden aufnehmen und am Stamm nach oben transportieren. Deshalb sitzt die Rinde fester am Stamm und es kommt bei der Holzernte zu weniger Beschädigungen an den verbleibenden Bäumen.

Reiche Ernte

Zudem haben die Holzstämme einen geringeren Feuchtegehalt als im Sommer, was für die Weiterverarbeitung von Vorteil ist. „Da aber irgendwann der Winter mit viel Schnee kommt, schauen wir, dass wir unseren Holzeinschlag zum Großteil bis Weihnachten über die Bühne bringen. Wir haben deshalb die letzten Wochen Gas gegeben und verstärkt Holz geerntet“, so Oetting weiter.



So auch im Großen Wald zwischen Grünten und Wertacher Hörnle. Rund 2300 Festmeter Fichtenholz wurden hier von Oktober bis Mitte Dezember eingeschlagen. „Das ist rund ein Viertel meiner Jahresmenge im gesamten Revier“, erklärt der für dieses und weitere Waldgebiete zuständige Förster Rainer Ruf.

Waldlager

„Wiederum ein Viertel dieser Holzmenge hat ein lokaler Forstunternehmer mit Seilbahnbringung im Steilgelände aufgearbeitet. Die Hauptholzmenge haben unsere Forstwirte gefällt, entastet und zu Verkaufssortimenten eingeschnitten. An die Waldstraße kam dieses Holz mit dem Rückezug des örtlichen Unternehmers“, ergänzt Revierförster Ruf.



Die konzentrierte Holzernte in kurzer Zeit hat zur Folge, dass der Holztransport in die Sägewerke kaum hinterherkommt. Der Fachmann spricht vom Waldlageraufbau. Das ist in Waldgebieten, die den ganzen Winter zugänglich sind, kein Problem. In den Herbst- und Wintermonaten bleibt das eingeschlagene Holz frisch, Farbveränderungen und Befall durch holzschädigende Insekten treten nicht auf. Bis ins Frühjahr sollte das Holz aber im Sägewerk sein und verarbeitet werden.



Forstswege nicht befahrbar

Im Großen Wald ist das jedoch anders: Die Kessellage zwischen Grünten und Wertacher Hörnle ist oft von Dezember bis Anfang Mai zugeschneit, die Forstwege sind nicht befahrbar. Deshalb wurde ein Teil des eingeschlagenen Holzes mit den Schneefällen der letzten Tage aus dem Großen Wald rausgefahren und am Wanderparkplatz am Königsträßchen zwischengelagert.



Gerade bei den qualitativ besseren Holzsortimenten rentiert sich dieser Mehraufwand. Das Risiko einer Holzentwertung vor Abfuhrmöglichkeit im Frühjahr ist einfach zu groß. Am Wanderparkplatz ist das Holz den ganzen Winter zugänglich und es kann in die Sägewerke geliefert werden. Von Vorteil ist auch, dass der Parkplatz Eigentum der Bayerischen Staatsforsten ist und kein Fremdgrund in Anspruch genommen wird.



Ausreichende Parkmöglichkeiten

„Aber keine Sorge: Es bleiben für die Winterwanderer ausreichend Parkmöglichkeiten und gleichzeitig läuft unser Kerngeschäft Holzbereitstellung weiter. Der Wanderparkplatz wird auch regelmäßig vom Schnee geräumt, und das zwischengelagerte Holz kommt nach und nach weg“, versichert Revierförster Rainer Ruf, und Jann Oetting freut sich: „Wir sind Weltmeister im Spagat: Erholung und Holzversorgung ermöglichen wir auf der gleichen Fläche.“