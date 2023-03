Drei Spiele – drei Siege: Voller Erfolg für die Teams des FCS

Tabellenführung zurückgeholt: Bei den Kickern des 1. FC Sonthofen gab es gegen Memmingen einige Treffer zu bejubeln. © Dieter Latzel

Sonthofen – Voller Erfolg vom 1. FC Sonthofen am Dreifachspieltag in der heimischen Baumit-Arena, drei Spiele – drei Siege.

Die erste Mannschaft krallte sich in der Landesliga wieder die Tabellenführung zurück. Sie hatte beim 4:2-Sieg über die Zweitvertretung des FC Memmingen allerdings mehr Mühe als ihnen lieb war, denn die Gäste verkauften sich teuer. Zuvor starteten die A-Junioren des FCS gegen den TSV Schwaben Augsburg II mit einem 5:0 (4:0) in die restliche Punkterunde der Bezirksoberliga. Zum Abschluss gewann auch die Sonthofer Reserve ihren Test gegen den TSV Fischen mit 2:1 (1:1).

Der FCS setzte zu Beginn die ersten Akzente. Nach einer Balleroberung von Andreas Hindelang brachte Markus Notz seine Farben in Führung. Mitte der ersten Halbzeit schlug der FCM zurück. Tiziano Mulas war (22.) auf der linken Angriffsseite plötzlich durch und erzielte das 1:1. Sonthofen antwortete schnell. Wenig später konnte sich Marc Penz auf der Außenbahn bis zur Grundlinie durchsetzen. Seine Hereingabe in den Rücken der Gästeabwehr vollendete Kevin Haug zum 2:1.



Große Spannung gegen Ende der Partie

Gegen Ende der Partie dann wohl die entscheidende Aktion, als eine Haug-Flanke einem Memminger Verteidiger im Strafraum an die Hand sprang. Beim fälligen Elfmeter scheiterte Manuel Wiedemann noch an Gäste-Keeper Felix Unger. Den Nachschuss verwandelte der FCS-Kapitän aber schließlich zum 3:1.



Kurz darauf stand Gregor Mürkl bei seinem Knaller nur das Lattenkreuz im Weg. Das wäre wohl die endgültige Entscheidung gewesen. So kam aber noch einmal Spannung auf, als eine Flanke von Musa Youssef in der 85. Minute immer länger wurde und zum 2:3 Anschluss in den Winkel fiel. Mürkl machte dann (88.) mit dem 4:2 den Deckel drauf.



Die A-Junioren sind sehr erfolgreich

Die A-Junioren des 1. FC Sonthofen sind sehr erfolgreich in die aktuelle Restsaison der Bezirksoberliga gestartet. Gegen den TSV Schwaben Augsburg II gab es einen klaren 5:0 (4:0) Sieg. Schon zur Halbzeit führten die Hausherren durch zwei Treffer von Benedikt Buchberger sowie Patrick Mitterer und Anton Ogger mit 4:0. Kurz vor Schluss des zweiten Durchgangs traf Ibrahim Elmas zum 5:0-Endstand.

Die zweite Mannschaft des 1. FC Sonthofen befindet sich inzwischen in der Endphase ihrer Vorbereitung. Gegen den Liga-Konkurrenten TSV Fischen gab es einen knappen 2:1-Erfolg. In dem Nachbarschaftsderby schenkten sich beide Teams nichts. Mitte der ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Dominik Brandl 1:0 in Führung. Felix Schulla konnte in der 31. Minute zum 1:1 ausgleichen. So ging es auch in die Pause. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Emanuel Scholz die Hausherren in Führung. An dem 2:1 änderte sich bis zum Schluss nichts.