Plenterhieb im Privatwald bei Scheidegg

Plenterwälder aus Weißtanne, Fichte und Buche leben von der Holznutzung

Teilen

Förster Florian Schwarz beim Auszeichnen im Plenterwald © Philip Herzhoff

Oberallgäu – Ginge es nach Förster Florian Schwarz von der Bergwaldoffensive am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten AELF Kempten, gehören die Westallgäuer Plenterwälder aus Weißtanne, Fichte und Buche längst zum Unesco-Weltnaturerbe.

„Plenterwälder sind einzigartig und die nachhaltigste Form der Waldbewirtschaftung. Sie liefern den nachhaltigen Rohstoff Holz und sind Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten“, schwärmt er.

Diese Wälder sind strukturreich und altersdurchmischt wie kein anderer bewirtschafteter Wald in unseren Breitengraden. Auf engstem Raum stehen kleine und große, dünne und dicke Bäume. Plenterwälder sind sehr stabil und für den Klimawandel bestens gerüstet.

Der bewirtschaftete Plenterwald erneuert sich von selbst

„Durch den stufigen Aufbau vom kleinen Sämling bis zum alten Baumriesen und die Baum­artenmischung kommt der Plenterwald mit Stürmen, Trockenheit und Schädlingsbefall besser zurecht als reine Fichtenwälder“, betont Förster Schwarz. Der bewirtschaftete Plenterwald erneuert sich von selbst. Teure Pflanzungen sind nicht notwendig. „Und der Waldbesitzer hat die ganze Palette von Holzsortimenten auch für nachfolgende Generationen zur Verfügung“, ergänzt der Förster.

Die historisch wertvollen Plenterwälder findet man rund um Weiler-Simmerberg, Oberreute und Scheidegg. Die Bergwaldoffensive kümmert sich seit dem Jahr 2009 um die fachliche Beratung der Waldbesitzer im Projektgebiet Scheidegg. Plenterwälder in steilen Lagen sind Schutzwälder und schützen vor Hangabbrüchen, Rutschungen und Bodenerosion.

Schutzfunktion des Plenterwaldes

Nur durch regelmäßige einzelstammweise Holznutzung behalten die Plenterwälder ihren einzigartigen Charakter und können langfristig ihre Schutzfunktionen erfüllen. In den Waldbauernfamilien im Westallgäu wurde das Wissen über die Plenterwaldbewirtschaftung von Generation zu Generation weitergegeben. Durch den demografischen Wandel aber geht dieses Wissen zunehmend verloren.

„Auf einigen Flächen sind Plenterwälder bereits überaltert, da die Holznutzung schon viele Jahre her ist“, so Schwarz. In Form von Beratung und Zuschüssen unterstützt die Bergwaldoffensive die Waldbesitzer bei der Pflege ihrer Plenterwälder. Denn die motormanuelle Holzernte und der Seilwinden­einsatz im steilen Gelände sind aufwändiger und teurer als ein Harvester-Einsatz im Flachland.



Plenterhieb im Privatwald bei Scheidegg

Die jüngsten Pflegeeingriffe im Plenterwald hat Förster Florian Schwarz bei frostigem Wetter erfolgreich abgeschlossen. Im Bereich Rickenbach bei Scheidegg wurde ein besitzübergreifender Plenterhieb im Privatwald durchgeführt. Schwarz unterstützte die sechs Waldbesitzer im neuen Erweiterungsgebiet des BWO-Projektgebietes Scheidegg von der waldbaulichen Beratung bis zum Auszeichnen der Bestände.

Die markierten Einzelbäume wurden mit der Motorsäge gefällt. Mit Hilfe eines Forstschleppers mit Seilwindenunterstützung konnten die Bäume boden- und bestandsschonend aus dem Wald an die Forststraße gezogen werden.



Unterstützung vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten AELF Kempten

Die aufwendige Holzerntemaßnahme im steilen Gelände unterstützt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten AELF Kempten mit zwölf Euro pro Festmeter. Auf der etwa sechs Hektar großen Waldfläche wurden 500 Festmeter Holz geerntet. Die Waldbesitzervereinigung Westallgäu e.V. vermarktet den größten Teil der anfallenden Tannen- und Fichtenstämme. Für das Starkholz werden Preise von 112 bis 120 Euro pro Festmeter erzielt, für das Schwachholz 102 bis 110 Euro.AELF