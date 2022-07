Politische Bildungsfahrt Immenstädter Berufsschüler

Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Immenstadt im Bundestag mit den beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Lena Herrmann und Sabine Theiß (rechts im Bild). © Privat

Immenstadt – Politik und Großstadtleben hautnah erfahren – diese Gelegenheit nahmen 19 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Immenstadt im Rahmen der Staatsbürgerlichen Bildungsfahrt nach Berlin wahr.

Die angehenden Bürokaufleute verbrachten fünf Tage in der deutschen Hauptstadt. Begleitet wurden sie von Schulsozialarbeiterin Pia Schemmel sowie den Lehrkräften Markus Scharnagl und Joachim Zinggl.



Die politische Bildung wird an der Berufsschule Immenstadt sehr ernst genommen. Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts konnte in diesem Jahr nun auch wieder die Fahrt nach Berlin angeboten werden.



Ein besonderes Highlight der Fahrt war der Besuch im Deutschen Bundestag. Mechthilde Wittmann, die Abgeordnete des Wahlkreises Oberallgäu, hatte die Schülerinnen und Schüler zum Besuch eingeladen.



Zunächst stand ein ausführlicher Informationsvortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals auf dem Programm. Im Anschluss daran nahmen sich die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Lena Herrmann und Sabine Theiß viel Zeit für ein Gespräch mit der Klasse.

„Das Gespräch war sehr freundlich und offen gestaltet, und hat auch zum gemeinsamen Lachen eingeladen. Unsere Fragen wurden von Frau Herrmann und Frau Theiß verständlich beantwortet. So können wir das relativ komplizierte Konstrukt Bundestag nun besser verstehen“, äußerten sich Alina Dlapal und Katharina Thullner begeistert.



Im Anschluss daran begleiteten die beiden Mitarbeiterinnen die Klasse auf die Reichstagskuppel, wo sich ein herrlicher Blick über Berlin bot.



Ein weiterer Schwerpunkt der Fahrt lag auf der Vertiefung der geschichtlichen Bildung. So besuchten die Schülerinnen und Schüler die Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße, wo die Teilung Berlins in Ost und West durch Mauer und Todesstreifen bis zum Mauerfall 1989 deutlich wurde.

„Ich fand es beängstigend und erstaunlich zugleich, zu was Menschen fähig sein können. Aber obwohl dort die Mauer stand, ist es auch ein erleichterndes Gefühl, dass die Menschen offen damit umgehen“, fasste Laura Weizenegger ihre Gedanken nach dem Besuch zusammen.



„Für die Vertiefung der politischen Bildung ist eine solche Fahrt eine großartige Gelegenheit. Sie kommen direkt an die Orte, wo die höchsten politischen Organe der Bundesrepublik arbeiten und können diese mit den Lerninhalten aus dem Unterricht verknüpfen“, erklärte der verantwortliche Lehrer Joachim Zinggl.

Er hofft darauf, die Fahrt auch im kommenden Jahr wieder anbieten zu können um weitere Schülerinnen und Schüler für politische Bildung zu begeistern.