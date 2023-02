Politischer Aschermittwoch: Ring frei für die Kemptener SPD

Von: Tizian Pöhlmann

Mitglied des Bundestags Christoph Schmid sprach beim politischen Aschermittwoch der SPD in Kempten auch über die schwarze Vergangenheit seiner Familie. Er ist der Enkel eines CSU-Bürgermeisters © Pöhlmann

Kempten – „Söder und ich sind eine Gewichtsklasse“, verkündete das – laut Ausweis 1,95 Meter große – Mitglied des Bundestags Christoph Schmid beim politischen Aschermittwoch der SPD in Kempten. Das wollte Schmid, aber nicht wortwörtlich als Aufforderung zu einem Boxkampf verstanden wissen und holte zum nächsten verbalen Schwinger gegen die „dilettantische“ Verkehrspolitik des Freistaats aus.

Schmid, Enkel eines CSU-Bürgermeisters (das komme in den besten Familien vor) verteilte nicht nur Seitenhiebe, sondern auch Lob an seine politischen Gegner. Etwa an den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek: Schmid habe noch nie jemand anderen gesehen, der die Sinneswandel seines Chefs so gut verkaufen könne. Weitere Seitenhiebe gingen an die „Freien Radikale … äh, Freien Wähler“, die alle „ehrlich, nett und gscheid“ seien, aber programmlos, die „abgestumpfte“ Sahra Wagenknecht und an „Panzer-Toni“ Hofreiter.

Hans Jürgen Ulm, Landtagskandidat der SPD für den Stimmkreis Kempten Oberallgäu, ließ am politischen Aschermittwoch Zwischentöne zu. © Pöhlmann

Bei dieser Menge an Gegnern war Schmid nicht zum Einzelkampf angetreten. Der Landtagskandidat – für den Stimmkreis Kempten Oberallgäu – Hans Jürgen Ulm heizte der Menge in der Alten Schmiede ein mit Attacken auf die CSU-„Amigos“ und die Bild-Zeitung. Ulm sprach auch über die Klimaaktivisten, die sich am Montag auf die Straße kleben und am Mittwoch nach Asien fliegen.

Diese schienen aber unter Welpenschutz zu stehen, denn prinzipiell sei Ulm froh, dass sich junge Menschen engagieren, über Mittel und Wege könne man immer diskutieren. Sozusagen als „Mic Drop“ erzählte Ulm am Ende seiner Rede einen Witz über Gerhard Schröder, Wladimir Putin und Olaf Scholz. Scholz und Schröder treffen sich im Magen von Putin. Sagt Olaf zu Gerhard: „Du, ich glaub der Putin hat uns gefressen“. Darauf Gerhard: Du, ich kam von der anderen Richtung.

Um bei der Boxmetaphorik zu bleiben: Die Vorsitzende des SPD-Kreisverbands und der SPD-Stadtratsfraktion Katharina Schrader gab bekannt, ihren Hut in den Ring für den Bezirkstag zu werfen.

Politischer Aschermittwoch der SPD: Über ein Thema wurde nicht gealbert

Die Lacher an den Tischen verstummten, als Schmid daran erinnerte, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nun jährte. Er lobte die Besonnenheit des Bundeskanzlers, der sich nicht in „unüberlegte Handlungen“ treiben lasse. Schmid betonte die Wichtigkeit der internationalen Abstimmung. Die Lage in der Ukraine müsse ständig neu bewertet werden.

Zudem müsse man das liefern, was der Ukraine wirklich helfe; aber: „Wir dürfen nichts liefern, was unsere eigenen Verteidigungsmöglichkeiten einschränken würde“. Denn für Deutschland könne der Bündnisfall eintreten. Auch ein weiterer Grundsatz der SPD steht laut Schmid fest, sie tue nichts, was Deutschland nach völkerrechtlichen Maßstäben zur Kriegspartei machen würde.