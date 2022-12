Vierschanzentournee in Oberstdorf zu Gast: Die Polizei gibt Hinweise für die Besucher

Die Polizei zeigt während der Vierschanzentournee in Oberstdorf Präsenz. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / SusanneFritzsche

Oberstdorf – Am 28. und 29.12.2022 findet in Oberstdorf das Auftaktspringen zur 71. Vierschanzentournee statt. Die Polizei ist vor Ort und informiert die Besucher vorab.

Erstmals seit 2019 findet die Veranstaltung wieder ohne Einschränkungen und somit vor vollen Zuschauerrängen statt. „Die eingesetzten Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West werden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord unterstützt. Die Einsatzkräfte freuen sich mit dem Einsatzleiter Sven Hornfischer auf ein Sportfest mit friedlich feiernden Zuschauern und einem spannenden Wettkampf“, teilt die Polizei mit.

In Abstimmung zwischen dem Veranstalter, der Marktgemeinde Oberstdorf, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei sei in den zurückliegenden Wochen ein Sicherheitskonzept erstellt worden, durch welches das größtmögliche Maß an Sicherheit für alle Sportler und Zuschauer gewährleistet werden könne.

Temporäre Videoüberwachung

Auch in diesem Jahr steht für besonders relevante Örtlichkeiten eine durch die Polizei temporär für die Dauer der Veranstaltung errichtete Videoüberwachungsanlage zur Verfügung. Sicherheitsstörungen sollen so möglichst frühzeitig erkannt werden. Die überwachten Bereiche werden durch Hinweisschilder gekennzeichnet sein.

Die Polizei empfiehlt allen Besuchern für die Anreise vorrangig den ÖPNV zu nutzen. Es wurden für Bahn und Bus Sonderfahrpläne eingerichtet. Aufgrund der großen Anzahl an erwarteten Besuchern kann es erfahrungsgemäß, insbesondere am zweiten Wettkampftag, in den An- und Abreisephasen zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Zugangskontrollen an den Eingängen

Wie jedes Jahr werden an den Einlässen zum Stadion umfangreiche Zugangskontrollen erfolgen, wobei insbesondere mitgeführte Taschen kontrolliert werden. Hierdurch soll die Mitnahme verbotener und gefährlicher Gegenstände verhindert werden. Wer längere Wartezeiten und daraus resultierende Verzögerungen verhindern möchte, sollte nach Möglichkeit auf die Mitnahme größerer Taschen verzichten.

Damit alle Besucher das Auftaktspringen in Oberstdorf als unvergessliches Sporterlebnis feiern können, bittet die Polizei dringend um Beachtung folgender ergänzender Hinweise:

- Jegliche Art von Pyrotechnik ist strikt untersagt.

- Halten Sie die Flucht- und Rettungswege frei.

- Erheblich alkoholisierten Personen ist der Zutritt in das Stadion nicht gestattet.

- Die Verwendung von Drohnen im Stadion ist untersagt.

Hinweise zum Verkehr

Außerdem bittet die Polizei auf folgende Hinweise im Bereich Verkehr zu achten: Die Parkflächen für Veranstaltungsbesucher sind besonders ausgeschildert. Verkehrsleitanhänger wurden eingerichtet, die die Parkmöglichkeiten entsprechend der Auslastung anzeigen. Gekennzeichnete Rettungswege müssen freigehalten und veranstaltungsbedingte Haltverbote beachtet werden.

An den Veranstaltungstagen bewegen sich vermehrt Fußgänger im öffentlichen Verkehrsraum, die Polizei bittet die Autofahrer dementsprechend um mehr Aufmerksamkeit.