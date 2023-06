Kein Platz für Mord und Totschlag

Von: Josef Gutsmiedl

Fallzahlen in der Stadt und den Gemeinden: Mit knapp 1 200 registrierten Straftaten ist eine Steigerung um zehn Prozentpunkte verbunden. © PI Sonthofen

Oberallgäu – Die Eckdaten „stimmen“. Auf diesen Nenner lässt sich der Jahresbericht der Polizeiinspektion Sonthofen für das Jahr 2022 bringen. Unterm Strich zwar eine leicht steigende Fallzahl, aber dennoch – wieder – ein Top-Ergebnis bei der Aufklärungsarbeit und der sogenannten Kriminalhäufigkeitszahl KHZ, einer Kenngröße bei der Betrachtung der Regionen.

Von der „heilen Welt“ wollen die Verantwortlichen nicht sprechen, doch das Wort von der „Insel der Glücklichen“ fällt beim Blick auf die Statistik der Polizeiinspektion Sonthofen dann schon einmal. Und auch Erster Polizeihauptkommissar Andreas Islar, Leiter der PI Sonthofen, stellt in seiner Vorbemerkung zum Bericht für das Jahr 2022 fest: Die Kriminalstatistik belege, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucher im Dienstbereich seiner PI „in einer der sichersten Regionen Deutschlands“ lebten.

Was die reinen Fallzahlen angeht, muss der PI-Chef allerdings eine Steigerung um rund zehn Prozentpunkte auf insgesamt fast 1 200 registrierte Straftaten melden. Fast alle Deliktsbereiche sind betroffen, wobei die Stadt Sonthofen, bedingt durch die bloße Einwohnerzahl, den Löwenanteil verbucht.



Hervorragender Wert

Stolz ist Islar auch diesmal auf die Aufklärungsquote „seiner“ Dienststelle. Mit 69 Prozent liege Sonthofen erneut bei einem „sehr guten Wert“ und könne erneut einen überdurchschnittlichen Wert im bayernweiten Vergleich (67,7 Prozent) vorweisen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit 73,6 Prozent liege die PI Sonthofen „im Mittel“.



Die sogenannte Kriminalitätshäufigkeitszahl KHZ bezeichnet die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten, berechnet auf jeweils 100 000 Einwohner. So lassen sich auch Ballungsräume mit ländlichen Regionen vergleichen. „Ein niedriger Wert bedeutet einen hohen Sicherheitsstandard“, bringt es PI-Chef Islar auf den Punkt. Während es in Bayern knapp 4 700 Straftaten pro 100 000 Einwohner sind, lag die KHZ für den Dienstbereich der PI Sonthofen für das vergangene Jahr bei 3 232. Dies stelle erneut einen hervorragenden Wert dar, betont Islar in seinem Jahresbericht. Die Polizeiinspektion Sonthofen betreut neben der Stadt Sont­hofen die Gemeinden ­Burgberg, Bad Hindelang, Fischen, Ofterschwang und Bolsterlang.



Rückgang der Gewaltkriminalität

Als „sehr erfreulich“ stuft der Polizei-Chef auch den Rückgang bei der Gewaltkriminalität ein. Raub, Mord und Totschlag waren im vergangenen Jahr bei der PI Sonthofen „kein Thema“. Es kam maximal zu Delikten gefährlicher Körperverletzung. Auf unverändertem Niveau blieb die Zahl der Betrugsdelikte. Nicht mit in dieser Sparte seien allerdings die gängigen „Maschen“ wie Enkeltrick oder ähnliche Betrügereien. Gerade hier appelliert Andreas Islar, im Familien- und Bekanntenkreis immer wieder vor solchen Methoden zu warnen.



Deutlich angestiegen sind dagegen Rauschgiftdelikte mit einer Steigerung um fast 40 Prozent. Da es sich aber um ein Kontrolldelikt handle, zeige dieser Wert auch deutlich, wie intensiv und gut die Polizeibeamte an diesem Delikt dran seien.



Mehr Diebstähle

Wieder auf „Vor-Corona-Niveau“ bewegt sich die Diebstahlkriminalität nach der Zunahme um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erfolgreiche Wohnungseinbrüche gab es im Dienstbereich der PI Sonthofen nicht. Registriert wurden nur eine Versuchstat, sowie eine „Beziehungstat“. Hier war der ehemalige Lebensgefährte in die Wohnung seiner „Ex“ eingedrungen, um einige seiner Privatsachen zu holen. Bei dieser Gelegenheit entwendet er jedoch weitere Gegenstände. Die Tat wurde aufgeklärt und falle „zumindest gefühlstechnisch“ nicht in die Rubrik Einbruch im klassischen Sinne, räumt Islar ein.