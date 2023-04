Pop-Up Hochloipe in Grasgehren in den Osterferien

Teilen

Ein Langlauferlebnis der besonderen Art bietet die Pop-Up Loipe unterhalb des Riedberger Horns. © Grasgehrenlifte

Oberallgäu – Trotz des schneearmen Winters liegt in Grasgehren dank der exponierten Lage und der Schneefälle der letzten Tage auch jetzt in den Osterferien noch jede Menge Schnee. Zu schade zum Schmelzen, denkt sich Geschäftsführer Tobias Lienemann und bietet auch nach Saisonende des Liftbetriebs langlaufbegeisterten Wintersportlern eine einzigartige Gelegenheit, die Wintersaison in grandioser Bergkulisse zu beenden.

Die Pop-Up Loipe entsteht unterhalb des Riedberger Horns und eignet sich für Langläufer der Skating- und Klassik-Technik und verläuft in einem Rundkurs auf der Familienabfahrt des Skigebiets, das mit dem Ostermontag den Liftbetrieb beenden wird.

Die Idee für die Loipe entstand spontan: Es ist ausreichend Schnee vorhanden, um dem Langläufer ein attraktives und einmaliges Erlebnis zu bieten. Das Konzept passt zudem in die Unternehmensphilosophie, für Wintersportler aus verschiedenen Bereichen ein Angebot zu schaffen. Im Rahmen von Testversuchen mit einer elektrischen Walze des Herstellers Kässbohrer-Pistenbully steht dem Skigebiet zum Präparieren der Loipe ein leises, naturverträgliches Spurgerät zur Verfügung.

Reiner Naturschnee

Das Langlauf-Erlebnis der besonderen Art auf reinem Naturschnee richtet sich an alle sportbegeisterten Einheimischen und Urlaubsgäste im Oberallgäu sowie an regionale Ski-Vereine und -verbände.



Die Betriebszeit ist von Dienstag bis Sonntag (11. -16. April) zwischen 8 und 16 Uhr. Die Loipengebühr beträgt 4 EUR und ist am Automaten am Einstieg der Loipe zu entrichten. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre laufen kostenfrei.