Postzustellstützpunkt in Rieden: Tempo-40 soll Verkehrsproblem entschärfen

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Mit Tempo-40: Eine Geschwindigkeitsbegrenzung soll das „Problem Illerstraße“ zumindest entschärfen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Würfel sind gefallen: Das Projekte „Postverteilstützpunkt“ im Gewerbegebiete Illerried in Sonthofen kann jetzt angegangen werden. Massive Auswirkungen wie von vielen Anwohnern befürchtet, seien allen Untersuchungen zufolge nicht zu erwarten.

Mit deutlicher Mehrheit hat der Bau- und Umweltausschuss des Sonthofer Stadtrates jetzt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Postzustellstützpunkt Illerried“ beschlossen. Vorausgegangen waren zahlreiche Diskussionen, Untersuchungen und Informationsveranstaltungen, sowie zuletzt das eigentliche baurechtliche Genehmigungsverfahren, wobei sich vor allem im Stadtteil Rieden deutlicher Widerstand gegen das Projekt auf dem Geiger-Gelände regte.

Lärm und Verkehr sollen laut Untersuchungen nicht zunehmen

Zahlreiche Anwohner befürchten vor allem für die Mittag- und Illerstraße eine deutliche Zunahme des Verkehrs und der Lärmbelastung. Mehrere Gutachten und Untersuchungen belegen dagegen, dass keine massive Verschlechterung zu erwarten sei. Knackpunkt war zuletzt der Vorstoß, für einen wesentlichen Abschnitt der Illerstraße Tempo-40 zu erwirken. „Ein schwerer Kampf“, zeigte sich Sonthofens Erster Bürgermeister Christian Wilhelm erleichtert, als der Beschluss schließlich gefasst war.

Er könne alle vorgebrachten Bedenken nachvollziehen, so Wilhelm und meinte dennoch: „So ist es besser für Rieden, wenn man bedenkt, was in einigen Jahren womöglich kommen könnte.“ Immerhin bestehe für das Areal Baurecht und der Investor könne letztlich vieles dort verwirklichen: Gewerbe, Bürobauten... Dann müsse man mit einem Vielfachen an zusätzlichem Verkehr in Rieden rechnen, skizzierte der Bürgermeister vorstellbare Szenarien. „Die Entscheidung ist gereift. Es ist die bessere Lösung für Rieden.“ Noch nie habe er in seiner Amtszeit ein so umfangreiches Verfahren begleitet. Man habe immerhin Tempo-40 erreicht. „Es geht in die richtige Richtung.“

Einige Riedener Bürger sind weiterhin skeptisch

Davon sind allerdings längst nicht alle Riedener Bürgerinnen und Bürger überzeugt. Im Genehmigungsverfahren im Mai lagen etwa die Einwände auf dem Tisch, die fast 550 Riedener mit ihrer Unterschrift unterstützt hatten, aber auch eine Reihe von Einzelstellungnahmen von Anwohnern.

Die privaten Einwände sehen vor allem den Standort an sich kritisch und bezweifeln die – von Gutachten mehrfach dargestellte – aktuelle Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur. Eine Stellungnahme wirft gar den Verdacht auf, die Untersuchungen gäben eine „verzerrte Darstellung“ wider und seien „beschönigend“ ausgelegt.

Nichts schöngerechnet

Die Stadtverwaltung kontert: Es seien umfangreiche Untersuchungen durchgeführt worden, die belegten, dass „keine negative Auswirkungen“ zu befürchten seien. Zudem: Einen generellen Anspruch auf einen Status quo gebe es nicht. Mit Änderungen im persönlichen Lebensumfeld müsse man schlechterdings immer rechnen. Und, so betonte der Chef des Baureferates Fritz Weidlich, „schöngerechnet“ sei bei den Untersuchungen nichts.

Was die Lärmbelastung angehe, so die abschließende Abwägung, sei durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h statt bislang 50 km/h sogar eine „Überkompensation“ der Mehrbelastung an zu erwartenden zusätzlichen Fahrzeugbewegungen durch einen Postverteilstützpunkt zu erwarten. Auch alternative Standorte im Stadtgebiet wurden geprüft, aber als ungeeignet verworfen. Das Thema Altlasten in Gestalt der ehemaligen Hausmülldeponie auf dem Geiger-Gelände sieht etwa das Landratsamt nicht problematisch. Eine Versiegelung in Form der geplanten Überbauung sei „eher vorteilhaft“.