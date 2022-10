Projekt „Alte Schule Bühl“ in Immenstadt nimmt Fahrt auf

Freuen sich auf gute Zusammenarbeit (von links): Max Kirchmann, 3. Vorstand der Genossenschaft Alte Bühl eG), Susan Funk, 1. Vorständin und Guido Böck, 2. Vorstand, Dr. Sybille Krafft, Stv. Vorsitzende des Vereins Kultur Erbe Bayern, Bernhard Seidl, Stv. Geschäftsführer und Mitglied im Vorstand der Stiftung Kultur Erbe Bayern. © Lena Fuhrmann

Immenstadt-Bühl – Die Genossenschaft Alte Schule Bühl eG, die sich die Rettung und Wiederbelebung des alten Schulgebäudes in Immenstadt-Bühl zum Auftrag gemacht hat, hat nun einen „Genossen“ mehr „an Bord“, denn die bayernweite Initiative „Kultur Erbe Bayern“ hat Genossenschaftsanteile in Höhe von 30 000 Euro erworben.

Die Initiative hatte sich zuvor bereits an der Suche nach einer Lösung für den Erhalt der Alten Schule und an Gesprächen mit den Mitgliedern des zunächst gegründeten Freundeskreises Alte Schule Bühl, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der örtlichen Kirchenverwaltung beteiligt.



Dr. Sybille Krafft, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Kultur Erbe Bayern, ist Dokumentarfilmerin und widmet sich in der Sendereihe des BR „Unter unserem Himmel – Leben mit einem Denkmal“ Menschen, die zeitgemäße Nutzungsideen für alte Gebäude entwickelt haben. Bei ihrer Recherche stieß Krafft auf die Alte Schule Bühl und rückte mit einem Kamerateam an.



Das alte Schulgebäude in Immenstadt-Bühl ist bald der „Star“ einer Doku-Reihe im BR Fernsehen. © Lena Fuhrmann

Echtes Bürgerengagement

„Ich kann die Alte Schule Bühl nicht hoch genug loben“, sagte Krafft beim Termin für die „Übergabe“ der Genossenschaftsanteile, „es ist wirklich toll, was diese Leute auf die Beine gestellt hat, um dieses Denkmal zu retten.“ Es seien Menschen, die ihre Talente und ihr Herzblut in dieses Projekt steckten. „Wir wollten dieses echte Bürgerengagement unterstützen.“ Es sei zum ersten Mal der Fall, dass Kultur Erbe Bayern sich an einem genossenschaftlichen Modell beteiligte. Der Kauf der Anteile sei eine echte Investition, und keine Spende.



Susan Funk, Vorständin der Alte Schule Bühl eG, hält die Form der Genossenschaft für „ein super Modell“ für den Denkmalschutz: „Dann muss nicht irgendein Investor kommen, sondern die Bürgerinnen und Bürger nehmen das selbst in die Hand.“ Über 160 Genossenschaftsmitglieder habe man bereits und stetig würden neue dazukommen. Einstige Schüler seien jedoch kaum darunter: „Da gibt es viele schlechte Erinnerungen und Prügelgeschichten, hier ging es noch hart zu“, weiß Funk.

Charme des Benutzten

Für Denkmalbegeisterte und Fans von historischen Gebäuden hingegen ist das alte Schulgebäude ein wahres Juwel. Unter herausgerissenen Teppichböden und abgetragenen zentimeterdicken Schichten von Tapeten sind Originaldielen und Wandbemalungen zum Vorschein gekommen. „Der Zustand des Gebäudes ist im Allgemeinen gut, und besser als behauptet“, verrät Max Kirchmann, 3. Vorstand der Genossenschaft Alte Bühl. Man wolle diesen Charme des Benutzten und historisch Gewachsenen belassen und nicht „auf Hochglanz renovieren“. Statik und Brandschutz habe man in den Griff bekommen, die Baugenehmigung werde zeitnah erwartet, die Haustechnik mit Wasser, Elektrik und Heizung stehe im Fokus: „Wir hoffen auf Fernwärme.“



Mit der Initiative Kultur Erbe Bayern hat man nun einen engagierten und bayernweit gut vernetzten Partner an Bord. Denkbar ist in der Zukunft eine Zusammenarbeit bei der Einwerbung von Spenden für das Projekt. Auch eine gemeinsame Aktion mit freiwilligen Helfern soll es nächstes Jahr geben, wo zum Beispiel die alten Schindeln runtergerissen oder die Fensterläden instandgesetzt werden können.



Café mit Terrasse zum See

Bis das Café mit Terrasse zum See im Erdgeschoss, der Multifunktionssaal im ersten Stock sowie Co-Workingspaces in der alten Lehrerwohnung fertig sind, wird es allerdings noch etwas dauern. „Voraussichtlich werden wir 2024 loslegen können“, schätzt Guido Böck, 2. Vorstand der Genossenschaft, „davor handelt es sich um Erhaltungsmaßnahmen.“



Die Folge über die Alte Schule Bühl in der BR-Reihe „Unter unserem Himmel – Leben mit einem Denkmal“ wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Spätsommer ausgestrahlt.