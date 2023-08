Bad Hindelang erhält Zuschlag für Pilotprojekt zur Besucherlenkung

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Startschuss für Pilotprojekt: Bad Hindelang hat den Förderbescheid für das Pilotprojekt „Naturschatz Allgäuer Hochalpen – Innovatives Besuchermanagement zwischen Berg und Tal“ von der Regierung von Schwaben erhalten. Unser Foto zeigt (von links) Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier, Stefan Bechter (Untere Naturschutzbehörde/Landratsamt Oberallgäu), Eric Enders (Zweiter Bürgermeister), Werner Sill (Hochwildhegegemeinschaft), Florian Braunsch (Oberalpmeister), Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel, Ethelbert Babl und Julia Empter-Heerwart vom Alpinium, Landrätin Indra Baier-Müller und Hubert Stärker. © Bad Hindelang Tourismus

Bad Hindelang – Die Gemeinde Bad Hindelang hat den Förderbescheid und somit grünes Licht für das auf zwei Jahre festgesetzte Pilotprojekt „Naturschatz Allgäuer Hochalpen – Innovatives Besuchermanagement zwischen Berg und Tal“ von der Regierung von Schwaben erhalten.

Für die Gesamtausgaben in Höhe von knapp einer halben Million Euro erhält die Marktgemeinde einen Zuschuss von fast 400 000 Euro, das entspricht 80 Prozent des Gesamtbetrags. Das bewilligte Budget beinhaltet nebst weiterem die Stelle einer Projektleitung, die Installation einer Mess-Sensorik sowie die Rekrutierung von ehrenamtlichen Naturscouts. Das Projekt ermöglicht es, Wege in sensiblen Biotop- und Naturbereichen zurückzubauen oder Wanderern eine klare Wegführung vorzugeben.



Konkret geplant ist zum Start, ausufernde Pfade in biotop-kartierten Bereichen auf der Route zum Schrecksee zurückzubauen und eine klare Wegeführung vorzugeben – ohne den Charakter des alpinen Steiges zu verändern. Ein Weg am See-Ufer soll stillgelegt, der andere verbessert werden.

Einzigartige Natur

„Das Pilotprojekt bietet uns eine weitere gute Gelegenheit an dem Thema gezielt zu arbeiten, die Allgäuer Hochalpen noch stärker zu schützen und die Wanderer und Radfahrer zu sensibilisieren. In diesem Sinne konnten wir am Wanderer-Hotspot Schrecksee zwar gemeinsam mit dem Landratsamt und der Polizei Müllentsorgung und Vandalismus seit 2019 deutlich reduzieren, haben nun aber mit diesem Projekt die Möglichkeit noch umfangreichere Maßnahmen zu ergreifen“, sagt die Bad Hindelanger Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel.



Das Alpinium unterstützt das Bad Hindelanger Projekt federführend. Als staatliches Kompetenzzentrum für Naturschutz in den Alpen entwickelt das Expertenteam modellhafte Lösungen für das Zusammenleben von Mensch und Natur im Allgäu. Alpinium-Leiter Ethelbert Babl unterstreicht die Wahl der Marktgemeinde Bad Hindelang als Standort für das Pilotprojekt: „Bad Hindelang ist auch ein Hotspot der Artenvielfalt, das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen mit rund 21 000 Hektar zudem das zweitgrößte Naturschutzgebiet in Bayern. Der Projekttitel Naturschatz passt sehr gut – in den Allgäuer Hochalpen von Bad Hindelang gibt es besondere Naturschätze, zum Beispiel das größte Vorkommen von Birk- und Schneehühnern in Deutschland“, sagt Babl und fügt hinzu: „Hauptziel des Projekts ist es, diese Einzigartigkeit zu schützen und Wanderer zu sensibilisieren. Einfach wird das nicht – der Besucherdruck ist hoch. In den Monaten August und September 2022 haben wir 8 500 Personen am Schrecksee gezählt, in demselben Zeitraum 2021 unglaubliche 15 600 – diese Zahlen müssen wir kanalisieren.“



Alle in einem Boot

Einen engen Austausch gibt es seit längerer Zeit mit Grundstückseigentümern, Jägern und Alpbetreibern. Hubert Stärker, als ein wesentlicher Vertreter der Grundbesitzer, lobt und unterstützt die Initiative von Gemeinde, Landratsamt und Alpinium: „Wir sind vom ersten Tag mit eingebunden – und das ist im Sinne der künftigen Planung gut so. Wir sind ja nicht nur Eigentümer, sondern auch Bewirtschafter. Diese Landschaft ist durch menschliche Arbeit in Jahrhunderten entstanden und von Menschen gepflegt worden. Das Zusammenspiel zwischen Grundbesitzern, Alp- und Forstwirtschaft, Jagd, der Gemeinde, dem Landratsamt und dem Alpinium in dem Projekt ist eine große Chance. Gemeinsam müssen wir dazu beitragen, den Schutzstatuts aufrechterhalten – die Tiere brauchen mehr Ruhe und Luft zum Atmen. Wir sollten auf Aufklärung anstatt auf Verbotstafeln setzen.“



Mehr „Ruhe“ wünschen sich auch die Älpler in den Hintersteiner Bergen. Oberalpmeister Florian Braunsch beklagt, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit Leute unterwegs seien; mit den vielen Abkürzern und Trampelpfaden im Gelände leisteten sie der Erosion Vorschub.



Partnerschaftliche Zusammenarbeit

„Der Tourismus ist aus unserer Region nicht wegzudenken, deshalb ist es klug und richtig, nach Lösungen für Gäste und Einheimische zu suchen, die das Naturerleben ermöglichen, ohne, dass unsere einzigartige Kulturlandschaft durch die Besucherströme über Gebühr in Mitleidenschaft gezogen wird“, sagt die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller und lobt ebenfalls die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten: „In Bad Hindelang ist es gelungen, ein gemeinsames Projekt zu initiieren, bei dem alle Akteure und Verantwortungsträger im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel partnerschaftlich handeln. Ich denke, das sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens. Ich wünsche allen Beteiligten ein glückliches Händchen bei der Umsetzung.“