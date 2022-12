Bewegung als Investition: Markus Weber leitet die Gesundheitsregion plus Kempten-Oberallgäu

Von: Lajos Fischer

Markus Weber koordiniert seit Februar das Projekt Gesundheitsregion plus Kempten-Oberallgäu. © Lajos Fischer

Allgäu – Das Projekt Gesundheitsregion plus kümmert sich um die medizinische Versorgung, Pflege, Seniorenbetreuung sowie Gesundheitsvorsorge im Oberallgäu und Kempten

Seit Februar 2022 gehören der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten gemeinsam zu den etwa 60 bayerischen Netzwerken, die an dem vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderten Projekt Gesundheitsregion plus teilnehmen. Die vom Geldgeber vorgegebene Zielsetzung ist, die medizinische Versorgung, die Prävention und die pflegerische Versorgung vor Ort weiter voranzubringen. Der Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis entsprechend gibt es in der Person von Markus Weber einen gemeinsamen Geschäftsführer, dessen Büro im Sonthofer Landratsamt angesiedelt ist.

Sinnstiftender Charakter

Der 50-jährige Diplom-Sportlehrer arbeitete vorher im sportmedizinischen Bereich. Prävention habe schon immer zu seinen Schwerpunktthemen gehört, erzählt er in einem Gespräch mit dem Kreisboten. Die Entscheidung, statt der bisherigen Selbstständigkeit eine Stelle im öffentlichen Dienst anzutreten, sei ihm nicht leichtgefallen. „Die Aufgabe ist interessant und hat für mich einen sinnstiftenden Charakter“, erläutert er seine Gründe. Er könne dazu beitragen, dass es den Menschen in der Region besser gehe.



Die Grundidee des Projektes sei es, genau hinzuschauen, wo die brennenden Probleme im Bereich Gesundheit und Pflege liegen. Für die Lösungen werden Experten an den Tisch geholt: Etwa 50 Akteure wirken im hierfür gegründeten Gesundheitsforum mit. Die Arbeit findet in drei Arbeitsgruppen statt, die nach den drei Handlungsfeldern der Gesundheitsregion plus aufgeteilt wurden.



Medizinische Versorgung

Die erste Gruppe beschäftigt sich mit Fragestellungen zur medizinischen Versorgung. Nach den Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) ist das Allgäu eine überversorgte Region. In ihrem aktuellen Versorgungsatlas wird beispielsweise der Versorgungsgrad mit Hausärzten für Immenstadt/Sonthofen mit 111,73 Prozent, für Oberstdorf mit 161,59 Prozent angegeben. Die Wahrnehmung der Menschen fällt nicht selten anders aus, meint Weber. Er höre oft: „Ich bin schwerkrank, trotzdem bekomme ich keinen Termin.“



„Die Praxen der Kinderärzte sind voll“, berichtet der Gesundheitsfachmann. Er bekomme mit, dass junge Familien nach Memmingen oder Marktoberdorf fahren würden, um einen freien Termin zu ergattern. „Ich würde gerne Kinderärzte herzaubern“, sagt er emotional. Aber es gebe auch gute Nachrichten: In Oberstaufen hätten sich neulich zwei Kinderärzte angesiedelt.



Junge Mediziner ins Allgäu bekommen

Das Gesundheitsforum erarbeitet Strategien, wie man junge Mediziner ins Allgäu bekommt. „Die Medizin ist weiblicher geworden“, stellt der 50-Jährige fest. „Auch ein Grund dafür, dass mehr Gemeinschaftspraxen eröffnet werden.“ Man müsse sich dem Wandel anpassen. In Waltenhofen sei beispielsweise ein Gesundheitszentrum gebaut worden.



Im zweiten Handlungsfeld „Pflege, Senioren, Behinderte“ gebe es die meisten Brennpunkte, stellt Markus Weber fest. Als Beispiele nennt er Pflegeheime, die keine Leute mehr aufnehmen können, und den Fachkräftemangel. Das Image des Pflegeberufs müsse dringend aufgewertet werden:

Image der Pflegeberufe verbessern

Es handele sich um einen erfüllenden Beruf, in dem man viele positive persönliche Rückmeldungen bekommen könne. Die Arbeitsbedingungen sollte man grundsätzlich ändern, damit die Leute in dem Beruf bleiben. Um Schüler für die Pflegeausbildung zu gewinnen, startete das Projekt eine Bildungsoffensive: Fachleute gehen direkt in Schulklassen und laden Jugendliche ein, in Pflegeeinrichtungen zu hospitieren.



Geplant ist auch, die alte Tradition von Gemeindeschwestern in neuer, veränderter Form wieder ins Leben zu rufen. Der Arzt müsse nicht alles selbst machen. Die Schwestern könnten ihm Arbeitstätigkeiten abnehmen, zum Beispiel die Suche nach einem Pflegeplatz oder die Beratung von Angehörigen. Dem Vorbild eines Projekts aus Wiesbaden folgend könnten die Gemeindeschwestern per Telemedizin Anweisungen von einem Arzt bekommen, um Patienten vor Ort versorgen zu können.



Quartiersmanager für die Seniorenarbeit

Mithilfe der Förderung des bayerischen Sozialministeriums können in den Kommunen Quartiersmanager eingesetzt werden, die die Umsetzung seniorengerechter Quartierkonzepte vorantreiben. Mehrere Oberallgäuer Gemeinden wollen solche Kümmerer für ältere Mitbürger anstellen. Waltenhofen und Altusried seien am weitesten bei der Planung.

Weber hat das Ziel, Menschen mit Pflegebedarf beziehungsweise Behinderungen idealerweise in den Strukturen zu Hause zu versorgen. Pflegeheime sollten nur für schwere Fälle reserviert sein, aber für diese genügend Zeit haben. Der jetzige Heimanteil von mehr als 30 Prozent sollte unter 20 Prozent gesenkt werden.



Prävention und Vorsorge

Das dritte Arbeitsfeld der Gesundheitsregion plus befasst sich mit Themen in den Bereichen Prävention und Gesundheitsvorsorge. Laut Weber leben etwa 20 Prozent der Menschen gesundheitsbewusst und sind sportlich aktiv. Es gebe dann die Gruppe, die mal mehr, mal weniger tue, je nach der aktuellen Lebenssituation. Diese Leute wollen sich regelmäßig bewegen, würden aber immer wieder Gründe finden, warum es gerade nicht ginge. Da es sich hierbei ungefähr um 40 Prozent der Bevölkerung handelt, lohne es sich, für diese Menschen niederschwellige Angebote parat zu halten.



In diese Kategorie gehört das von Klaus Reithmeier 2011 in München ins Leben gerufene Lederhosentraining. Es handelt sich hierbei um eine Stunde angeleitetes Training im Freien, das zurzeit in 15 bayerischen Städten von Anfang April bis Ende September montags ab 19 Uhr kostenlos angeboten wird. Kempten ist seit zwei Jahren dabei, Markus Weber will dieses Training ab 2023 allgäuweit anbieten. Potentielle Lederhosentrainer können Ende März an einer eintägigen Ausbildung teilnehmen. Und eine passende Lederhose bekommen sie natürlich auch.



Die Methode Lederhosentraining wurde 2011 in München von Klaus Reithmeier entwickelt. Ab April 2023 wird es allgäuweit angeboten. © Klaus Reithmeier

Eine Auszeit zu nehmen und neue Kraft zu schöpfen: Wer sich mit diesen Vorhaben identifizieren könne, dem empfiehlt Markus Weber die Teilnahme an der Gesundheitswoche im Juni. Diese war bis jetzt auf das Unterallgäu beschränkt, 2023 wird sie auf das ganze Allgäu ausgeweitet. Im Mittelpunkt stehen die fünf Elemente von Pfarrer Sebastian Kneipp: Wasser, Bewegung, Ordnung, Ernährung und Heilpflanzen.



Benachteiligte Frauen

Zu den restlichen 40 Prozent der Bevölkerung gehören „Hardcoreverweigerer“ und Menschen in schwierigen Lebenslagen. Für Letztere startet im kommenden Jahr ein neues, aber innerhalb des Vorhabens Gesundheitsregion plus angesiedeltes Projekt mit dem Namen „Bewegung als Investition in Gesundheit – BIG“.

Die Zielgruppe sind sozial benachteiligte Frauen, die arbeitslos, alleinerziehend sind, über ein geringes Haushaltseinkommen verfügen oder Integrationsprobleme haben. Bewegungsmangel bedeute für sie ein großes Gesundheitsrisiko, deshalb werde die körperliche Aktivität dieser Menschen gefördert. Man wolle kostengünstig bleiben, wegen körperlicher Erschöpfung Angebote mit geringer Intensität bevorzugen und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel durch Kinderbetreuung und kultursensible Ausgestaltung. Man lege bereits bei der Planung hohen Wert darauf, betroffene Frauen demokratisch zu beteiligen.



Sport als Integrationsmittel

„Wenn Leute Selbstwirksamkeit erleben: zuerst körperlich, dann mental, dann kommen sie zum Handeln. Sie entwickeln Selbstvertrauen und knüpfen soziale Kontakte“, betont Markus Weber. Sport sei das beste Integrationsmittel überhaupt. Bewegung fördert die soziale Integration der Menschen. Aktive Bewegung habe Auswirkungen auf die ganze Lebenseinstellung. Plötzlich erlebe man Anerkennung und bewerbe sich für einen neuen Job.

Markus Weber freut sich über die tatkräftige Unterstützung seiner Arbeit durch die drei Arbeitskreise: „Überall machen Personen mit, die vieles bewegen wollen und gute Netzwerke haben.“ Dazu gehören unter anderen die Stadt- und Kreisjugendringe, die Volkshochschulen, der Bayerische Landessportverband und zahlreiche Vereine.