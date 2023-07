Prominenter Mediziner zu Gast in der Adula-Klinik

Professor Martin Lohse berichtete in Oberstdorf über die neuesten Forschungsergebnisse zum Thema „Placebo“. © Reisach Kliniken

Oberstdorf – In der Adula Klinik in Oberstdorf fand vor kurzem das 19. Symposium Psychosomatik der Reisach Kliniken statt. Prominenter Gast bei der traditionellen Veranstaltung, die erstmals wieder nach der Corona-Pandemie stattfinden konnte, war Professor Martin Lohse von der Universität Würzburg.

Der vielfach ausgezeichnete Mediziner war viele Jahre Mitglied im Nationalen Ethikrat, Vizepräsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und hat zuletzt das Max-Delbrück-Centrum in Berlin und das Berliner Institut für Gesundheitsforschung geleitet.

Er berichtete aus der neuesten Forschung zum Thema „Placebo“ und stellte dar, welche starken Wirkungen aus der Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten hervorgehen. Selbst kurze positive Interaktionen können die Erwartungen von Patienten entscheidend prägen, im Guten wie im Schlechten. Moderne Techniken der Bildgebung zeigen, was dabei in den Köpfen von Therapeuten und Patienten vor sich geht und wie eng deren Gehirne sich in einer gelingenden Arzt-Patient-Beziehung aufeinander beziehen.

Neue Lebensfreude entwickeln

Im Anschluss stellte Dr. med. Patricia Appel, Chefärztin der Adula Klinik, das neue therapeutische Konzept der Adula Klinik als Akutklinik für Psychosomatik und Psychotherapie vor. Jüngere Entwicklungen und Ergebnisse der Psychotherapie sollen mit langjährig bewährten Verfahren verbunden werden. Aber auch in Zukunft wird die therapeutische Gemeinschaft das verbindende Alleinstellungsmerkmal der Reisach Kliniken sein; sie erlaubt es Patientinnen und Patienten, mit anderen gemeinsam neue Verhaltensweisen zu erlernen, heilsame Beziehungen erfahren und wieder Lebensfreude entwickeln.

Angeregte Gespräche vor traumhafter Kulisse in der Kaffeepause des Symposiums. © Reisach Kliniken

Am Nachmittag wurden den aus ganz Deutschland angereisten Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, in themenbezogenen Workshops mit Therapeutinnen und Ärzten der beiden Kliniken ihre Methoden und Konzepte aus erster Hand zu erfahren. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, und auch das Wetter präsentierte Oberstdorf von seiner besten Seite.

Monatliche Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen

Das Symposium Psychosomatik der Reisach Kliniken findet einmal jährlich abwechselnd in der Adula Klinik Oberstdorf und der Hochgrat Klinik Stiefenhofen bei Oberstaufen statt. Es wird ergänzt durch das monatliche „Forum Psychosomatik“ der Adula Klinik, in dem externe Referenten Vorträge über aktuelle Themen halten. Die nächste Veranstaltung ist „Herausforderungen in der Anorexie Behandlung“ mit Dr. med. Susanne Rueß am 11. Oktober.