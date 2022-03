Proteste gegen Verteilerzentrum in Rieden

Anwohner befürchten eine erhebliche Mehrbelastung im Verkehr durch das geplante Verteilerzentrum im Rieden. © Symbolfoto: PantherMedia/Gorodenkoff

Oberallgäu – Für ähnlichen Unmut wie die geplante Schließung der Postfiliale in Sonthofen sorgen auch die Pläne für ein Verteilerzentrum im Gewerbegebiet in Rieden.

Fast 400 Unterschriften gegen das Projekt hat die Interessengemeinschaft Sonthofen-Rieden gesammelt und im Rathaus abgegeben.

In einem Begleitbrief an Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm kritisieren die Vertreterinnen und Vertreter der Interessengemeinschaft die „Nacht- und Nebelaktion“ und verweisen auf absehbare Folgen für den Stadtteil Rieden: Die Verkehrs- und Lärmbelastung in Rieden hätten ihre Grenzen „längst überschritten“.

Das neue Verteilerzentrum an der Mittagstraße werde zu einer täglichen Mehrbelastung von 300 bis 330 Fahrten führen, so die Untersuchungen der Stadtverwaltung. Dies sei – zumindest verkehrstechnisch – vertretbar.

Die Interessengemeinschaft sieht das allerdings anders. Zum einen sei der Neubau nur über die „Sackgasse“ Mittagstraße erreichbar. „Die Fahrzeuge kommen ja auch auf derselben Route zurück“, so Gerlinde Horn von der Interessengemeinschaft. Hinzu kämen auch die An- und Abfahrten von bis zu 80 Mitarbeitern des Verteilerzentrums. Nicht berücksichtigt sei zudem das geplante Supermarkt- und Wohnbauprojekt am ehemaligen C&C-Markt.

Die Gemeinschaft fordert eine „entsprechende Aufklärung“ im Rahmen einer Bürgerversammlung, bevor „weitere Fakten geschaffen werden“.

