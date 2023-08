Rückbau am Rappenalpbach

Abstimmung: Demnächst werden die Arbeiten zur Wiederherstellung des Rappenalpbaches anlaufen. Details wurden kürzlich abgesprochen. © Landratsamt Oberallgäu / Florian Voge

Oberallgäu – In Kürze sollen die Arbeiten zur Wiederherstellung des Rappenalpbaches anlaufen. Dazu trafen sich Vertreter von Wasserwirtschaftsamt, unterer Naturschutzbehörde, der Gemeinde Oberstdorf, der Alpgenossenschaft und der ausführenden Baufirma im Rappenalptal, um Details zu besprechen.

Seit den Arbeiten am Wildbach hat sich das Bachbett in Teilbereichen weiter eingegraben. Ziel der Maßnahmen ist es, die Gewässersohle wieder anzuheben, um die Wiederherstellung des naturnahen Wildbachsystems mit breiten Umlagerungsflächen und einem verzweigten Verlauf einzuleiten. Hierfür sind unter anderem der weitgehende Rückbau der Dämme, das Einbringen von Totholz und Bäumen als Querriegel sowie die Verlagerung von Kies ins Bachbett vorgesehen. All dies soll bewirken, dass mitgeführtes Geschiebe sich ablagert und damit die gewünschte Wiederaufhöhung der Gewässersohle erreicht wird.

Vier Arbeitswochen wurden dafür angesetzt. Durchgeführt werden die Maßnahmen punktuell auf einer Länge von 1,6 Kilometern, beginnend am unteren Teil des Baches. Flankierend zur Durchführung der Wiederherstellung wurden regelmäßige Rücksprachen zwischen Wasserwirtschaftsamt, unterer Naturschutzbehörde und Alpgenossenschaft vereinbart.

Landrätin Indra Baier-Müller zeigte sich erleichtert ob des nahenden Baubeginns: „Ich bin sehr froh, dass wir nun starten können“, sagte sie am Rande des Vor-Ort-Termins. „Vor allem im Hinblick auf Starkregenereignisse, die im Rappenalptal insbesondere im Juli und August immer wieder stattgefunden haben, und die Schonzeit der Fische, die im Oktober beginnt, ist es wichtig, dass wir dem Bachlauf in diesem günstigen Zeitfenster wieder Raum schaffen“.

Um die Überschwemmungsgefahr durch Schmelzwasser für die Unterlieger zu reduzieren, wurden bereits im Jahr 2022 vor Wintereinbruch Sofortmaßnahmen durch das Landratsamt veranlasst. Dabei wurden an sieben Stellen punktuelle Dammöffnungen durchgeführt, um dem Bachlauf mehr Raum zu geben. Im Juli diesen Jahres haben Alpgenossenschaft und Freistaat Bayern vor dem Verwaltungsgericht Augsburg einen Vergleich geschlossen, auf dessen Grundlage dem die Arbeiten beruhen sollen. Inzwischen hat die Alpgenossenschaft ein Unternehmen mit der Durchführung der Wiederherstellung beauftragt.