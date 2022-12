Keine Genehmigung für Gewässerausbau

Rappenalpbach: Oberallgäuer Landrätin weist Vorwurf der Untätigkeit zurück

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Eine Chronik der Ereignisse im Schnelldurchgang gaben Landrätin Indra Baier-Müller (links) und Abteilungsleiter Markus Haug. Es blieben aber viele Fragen offen. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – Bei einem kurzfristig Ende vergangener Woche anberaumtes Pressegespräch gab Landrätin Indra Baier-Müller einen chronologischen Ablauf des Rappenalpbachskandals.

Die „Angelegenheit Rappenalpbach“ ist noch längst nicht vom Tisch. Vielmehr, so beklagen Naturschutzverbände und politische Parteien, tauchten „Ungereimtheiten“ auf im Zusammenhang mit der illegalen Bachbegradigung im Rappenalptal bei Oberstdorf – im Naturschutz- und FFH-Gebiet Allgäuer Hochalpen.

Inzwischen hat das Bayerische Verwaltungsgericht in Augsburg festgestellt, dass aus einem Aktenvermerk des Landratsamtes in dieser Sache nicht, wie die Alpgenossenschaft argumentiert hatte, eine Genehmigung eines Gewässerausbaus abgeleitet werden konnte und daher einen Eilantrag der Alpgenossenschaft verworfen, der sich gegen die vom Landratsamt verordneten Wiederherstellungsmaßnahmen richtete. Ein kurzfristig Ende vergangener Woche anberaumtes Pressegespräch brachte keine neuen Erkenntnisse.

Rappenalptal: Begradigung des Bachlaufes

Das Landratsamt hat nach dem Gerichtsentscheid angeordnet, dass der auf einer Länge von 1,6 Kilometer im Auftrag der Alpgenossenschaft ausgeführte Gewässerausbau durch Begradigung des Bachlaufes und Damm­aufschüttungen soweit möglich „korrigiert“ werden:

Punktuelle Dammöffnungen sollen im Falle von Starkniederschlägen oder Schmelzwasser die Hochwassergefahr verringern. Zudem wird das Gesamtausmaß des Eingriffs im Bachverlauf und dessen Auswirkungen auf die lokalen Ökosysteme erfasst und bewertet, um weitere Sanierungsmaßnahmen im kommenden Jahr einzuleiten. Diese Sofortmaßnahmen wurden vom Landratsamt auf Kosten der Alpgenossenschaft als sogenannte Ersatzvornahme angeordnet. Dagegen hatte die Genossenschaft Klage in Form eines Eilantrages erhoben.

Landrätin Indra Baier-Müller weist alle Vorwürfe von sich

Das jüngste Pressegespräch in diesem Zusammenhang brachte allerdings keine neuen Erkenntnisse zur Sachlage. Landrätin Indra Baier-Müller wies eingangs den Vorwurf von sich, die Behörde hätte „Bescheid gewusst und nichts unternommen“. Sie skizzierte in der Folge die Chronik der Vorkommnisse im Rappenalptal, wo wolkenbruchartige Regenfälle Mitte August Alpflächen der Genossenschaft entlang des Rappenalpbaches zum Teil meterhoch mit Kies und Geröll überschüttet hatten.



Die Alpgenossenschaft ersuchte daraufhin die Untere Naturschutzbehörde um ein Beratungsgespräch und Begutachtung der Folgen des Unwetters vor Ort. Dabei, so die Darstellung der Behörde, seien punktuelle Maßnahmen zum Gewässerunterhalt an vier Stellen des Bachverlaufes festgelegt worden. Diese Arbeiten sollten weniger als eine Woche dauern. Vom Verlauf der Arbeiten sollte die Alpgenossenschaft nach spätestens zwei Tagen Fotos vorlegen. „Von diesem Gespräch wurde im Nachgang ein Aktenvermerk gefertigt, welcher der Alpgenossenschaft per E-Mail übermittelt wurde“, betonte die Landrätin im Pressegespräch.



Keine Genehmigung für Gewässerausbau

Eben diesen Aktenvermerk hatte die Alpgenossenschaft als eine Art Genehmigungsentscheid interpretiert und gegen die Anordnung des Landratsamtes Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands durchzuführen, Klage erhoben. Das Verwaltungsgericht stellte allerdings fest, dass „aus Sicht eines objektiven Empfängers unter keinen Umständen eine Genehmigungsentscheidung zur Durchführung eines Gewässerausbaus in dem durchgeführten Umfang“ gesehen werden könne.

Alpgenossenschaft hält sich nicht an Absprache

Tatsächlich konnten nach Angaben der Alpgenossenschaft die abgesprochenen Arbeiten erst verspätet begonnen werden, da der erforderliche Bagger nicht zur Verfügung gestanden habe. Anfang Oktober übermittelte die Genossenschaft Fotos, die nach Feststellung der Behörde zum Teil „massive Veränderungen“ zeigten. Später habe sich herausgestellt, dass die Arbeiten offenbar bereits am 26. September begonnen worden waren.

Nach Vorlage der Fotos wurde telefonisch eine sofortige Beendigung der Arbeiten angeordnet. „Mit den vor Ort besprochenen Unterhaltungsmaßnahmen hatten die auf den Bildern erkennbaren Arbeiten nichts zu tun“, unterstrich die Landrätin. Die Wirksamkeit der Einstellungsverfügung bedürfe überdies nicht der Schriftform, sondern sei auch mündlich oder telefonisch wirksam, ergänzte sie.

Alpgenossenschaft wollte Hubschrauberlandeplatz

Bei einem weiteren Ortstermin an dem insgesamt neun Behördenvertreter teilnahmen, wurde am 25. Oktober festgestellt, so die Landrätin in ihrer Darstellung weiter, dass die Arbeiten trotzdem fortgesetzt worden waren. Mehr noch: Beim Eintreffen der Behördenvertreter waren Arbeiter im Auftrag der Alpgenossenschaft offenbar dabei, einen Hubschrauberlandeplatz neben den Rappenalpbach zu befestigen. Dabei habe der Vorstand der Genossenschaft eingeräumt, dass die Arbeiten in diesem Umfang nicht abgestimmt seien.



Die Fortsetzung der Arbeiten wurde daraufhin wegen Fehlens jedweder Genehmigung sofort unterbunden.



Alpgenossenschaft verweigert Annahme eines Briefs

Zu diesem Zeitpunkt sei klar gewesen, dass die massiven Eingriffe und Veränderungen „so nicht bleiben können“ und einen annähernde Wiederherstellung der ursprünglichen Gewässerstruktur erforderlich sei, unterstrich Baier-Müller. Ein entsprechendes Schreiben an die Alpgenossenschaft kam allerdings mit dem Vermerk „Annahme verweigert“ zurück.



Die angeordneten Sofortmaßnahmen, somit also die Ersatzvornahmen durch das Landratsamt, sollten allerdings noch vor dem Wintereinbruch ausgeführt werden. Angesichts des jüngsten Schneefalls in den höheren Lagen erscheint dies schwierig. Die Vermessung des betroffenen Alpgeländes läuft bereits. Auch die punktuellen Dammöffnungen seien noch möglich. Als weitere Maßnahmen will das Landratsamt langfristig ein detailliertes Sanierungskonzept erarbeiten lassen und umsetzen, erläuterte Markus Haug, Leiter der Abteilung Bauen, Natur und Umwelt am Landratsamt Oberallgäu.

Fragen der Presse nicht gestattet

Fragen der Medienvertreter waren bei dem Pressegespräch nicht erlaubt. In deren Kreis wurde allgemein die Frage aufgeworfen, warum die Behörde nicht kontrolliert habe, was während der Arbeiten geschah oder ob den behördlichen Anordnungen nachgekommen werde. Es wäre ein Leichtes gewesen, etwa einen der Ranger ins Rappenalptal zu schicken, um nach dem Rechten zu sehen.



Nicht nur Nachfragen waren unerwünscht: Kurz vor Beginn der Medieninformation wurde Thomas Frey, Oberallgäuer Kreisrat der Grünen und schwäbischer Regionalreferent des Bund Naturschutz des Saals verwiesen; er sei kein Medienvertreter, hieß es lapidar.

Naturschutzverbände und politische Parteien fordern inzwischen eine lückenlose Aufklärung und Offenlegung der Vorgänge im Rappenalptal. Der Bund Naturschutz hat eine Unterschriften-Kampagne gestartet, wo die lückenlose Aufklärung und strafrechtliche Verfolgung ebenso gefordert wird wie eine „bestmögliche Sanierung“ der Fläche.