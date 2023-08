Oberstdorf: Ohne Alpwirtschaft geht es nicht

Von: Josef Gutsmiedl

Information im Rappenalptal: AVA-Geschäftsführer Dr. Michael Honisch (von links), Oberstdorfs Zweiter Bürgermeister Fritz Sehrwind und AVA-Vorstand Christian Brutscher informierten über aktuelle Themen der Alpwirtschaft. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – In ein uraltes Alpgebiet bei Oberstdorf führte der jüngste Alpwanderkurs des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu AVA. Im Rappenalptal besuchte die rund 200-köpfige Gruppe von AVA-Mitgliedern und Interessierten das Gebiet der Manfred Kurrle Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen mit den südlichsten Genossenschaftsalpen des Allgäus.

Die Alpwanderkurse sind längst ein festes Informations- und Bildungsangebot des AVA. Der diesmal sportlich-ambitionierten Wanderung auf meist unbefestigten Bergsteigen südlich von Oberstdorf schlossen sich nicht nur Bayerns Milchkönigin und Milchprinzessin an, sondern auch die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann und der Oberallgäuer Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger (beide CSU). Beide unterstrichen in ihren Grußworten die Bedeutung der intakten Kulturlandschaft für den Tourismus in der Region.

Angesichts der kontroversen Diskussion nach Baggerarbeiten am Rappenalpbach sei die unterschiedliche Sichtweise von Nützen und Schützen erneut massiv zutage getreten, stellte die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann fest. Eine zeitgemäße Bewirtschaftung und damit der Erhalt der Kulturlandschaft müsse möglich bleiben.

Ein Balanceakt: Alpwirtschaft, Naturschutz und Tourismus

Ähnlich gelagert sei das Problem auch bei der Rückkehr des Wolfes. Wenn es Not tue, müsse man konsequenterweise auch „nacheingreifen“ können, deutete Wittmann an. Sprich: Entnahmen müssten möglich sein. Das sieht auch der Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger – auch in seinem Amt als Präsident der ArGe der Bayerischen Bergbauern – ganz ähnlich. Die Zeiten für die Alpwirtschaft seien nicht einfach. „Aber wenn die Arbeit hier aufhört, ist es vorbei mit der Artenvielfalt.

Bei aller unterschiedlichen Sichtweise etwa beim Thema Bär und Wolf müsse man geltendes Eigentumsrecht beachten. Einen griffigen Vergleich hatte Beißwenger zum Abschluss seiner Bemerkungen: „Alle Veganer und Vegetarier können diese Berghänge nicht so schön abweiden wie das Alpvieh.“ Oberstdorfs Zweiter Bürgermeister Fritz Sehrwind sieht die Alpwirtschaft in der Marktgemeinde auf guten Weg. Nicht zuletzt seien „motivierte, gute Leute“ als Alppersonal vor Ort. Wirtschaftliche Aspekte würden sich mit Tradition verbinden.

Die aktuelle Diskussion über die jüngsten Vorgänge im Rappenalptal zeigten allerdings erneut Reibungspunkte zwischen Naturschutz und Alpwirtschaft auf. Die Älpler bewiesen tagtäglich fachliche Kompetenz bei ihrer Arbeit: „Best-Practice.“ Sehrwind brachte es plakativ auf den Punkt: „Wenn überall Bosche wachse tätet, wär’s nix.“ Die Kulturlandschaft mit ihrer offenen Landschaft im Alpenraum sei die Basis des Tourismus.

Wasser ist entscheidend

Alpmeister Wilhelm Berktold skizzierte die Alpe Haldenwang, die bei einer Gesamtfläche von 540 Hektar rund 175 Hektar Weidefläche umfasst. Geälpt werden hier regelmäßig 210 Stück Vieh auf Weiden in einer Höhenlage von 1300 bis 2100 Meter. Vier Hütten liegen auf Höhen zwischen 1100 und gut 1900 Meter. Zwei Hirten und ein Tagwerker kümmern sich um das „Tagesgeschäft“ der weitläufigen Alpe am hinteren Ende des Rappenalptales.

Die Wasserversorgung wurde in der Vergangenheit verbessert indem eine Triebwasserpumpe installiert wurde, die das Wasser ohne fremden Stromeinsatz zu den Hochlägern bringt. Je nach Bedarf könne aus dem System Wasser an die erforderlichen Tränken geleitet werden, erläuterte Berktold. 21 Kubikmeter pro Tag könnten so flexibel gesteuert werden.

Das Thema Wasser begleitete die Gruppe auch auf dem weiteren Weg Richtung Mindelheimer Hütte. Ein guter Futteraufwuchs für das Alpvieh ist auf regelmäßige Niederschläge angewiesen, wie AVA-Geschäftsführer Honisch erläuterte. Und gerade die Niederschläge seien inzwischen nicht mehr unbedingt verlässlich, wie die vergangenen Jahre zeigten. Oft gab es nur ganz lokal kurz Regenschauer, ein paar hundert Meter weiter aber nicht.

Ein Problem mit dem auch die Alpe Taufersberg mit ihren elf Hütten kämpfe, wie Alpmeister Franz Kögel erläuterte. Deshalb wurden vor bald 20 Jahren neue Wasserleitungen verlegt und auch hier eine Triebwasserpumpe installiert, die den benötigten Strom aus einer Turbine gewinnt und Wasser 800 Meter nach oben in eine Reserve befördert, um das Vieh zu versorgen.

Informativer Alpwanderkurs: 200 Interessierte machten sich auf den Weg in das südlichste Alpgebiet bei Oberstdorf. © Gutsmiedl

Wasserprobleme in diesem Sinn kennt man auf der Ostseite des Rappenalptals nicht. Dennoch, die generellen damit verbundenen Herausforderungen für das Personal und die Alpwirtschaft wurden von den Teilnehmern der informativen Bergwanderung diskutiert.

Biologe Marcel Zügler plädiert für wolfsfreie Zonen und kritisiert Bund Naturschutz

Zum „heißen Eisen“ Wolf nahm der Schweizer Biologe Marcel Züger Stellung. Der Wolfsexperte hatte bereits im vergangenen Herbst die Situation in den Schweizer Bergen skizziert und vor der dauerhaften Ansiedlung von Wölfen im Alpenraum gewarnt. Ein effektiver Herdenschutz sei in diesen Regionen kaum möglich, weder durch Zäunungen noch durch Schutzhunde. Dabei warnte Züger auch vor einem „Wettrüsten“ zwischen benachbarten Alpen.

Wölfe gingen den geringsten Widerstand: Wenn sie hier nicht zuschlügen, kämen sie womöglich ein paar Kilometer weiter – also bei einem Nachbarn – zum Zug und an die Beute. Züger plädierte für wolfsfreie Zonen, in denen kein Wolf geduldet werde, sprich: Abschuss. Der Biologe griff auch die Diskussion über den „Naturfrevel Rappenalpbach“ auf, wo Baggerarbeiten im Herbst Naturschutzverbände und auch die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt auf den Plan gerufen hatten (wir berichteten). Züger: Skandalös sei nicht die Baggerung im Bachverlauf, sondern das Verhalten des Bund Naturschutz, der mit „offensichtlich falschen Angaben und einem eklatanten Mangel an Wissen über Wildbäche einen derartigen Medienrummel angezettelt“ habe.

Am Schlusspunkt der rund 12 Kilometer langen Wanderung erfolgte auf der Alpe Breitengehren eine Abschlussbesprechung. Wie weitere Alpen im Gebiet der Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen war auch sie aufwändig saniert worden. Stiftungsvorstand Manfred Kurrle erläuterte das Wesen der Naturschutzstiftung und die damit verbundene Förderung der Alpwirtschaft. Und der AVA-Vorsitzende Christian Brutscher wies auf die Bedeutung einer ausreichenden Wasserversorgung hin, die letztlich für eine Zukunft jeder Alpwirtschaft unerlässlich sei.