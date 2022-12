Rappenalptal: Verwaltungsgericht ordnet Rückbau der Dämme an

Verwaltungsgericht ordnet Rückbau der Dämme im Rappenalptal an. © Bund Naturschutz Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu

Oberallgäu – Das Verwaltungsgericht Augsburg gibt Landratsamt Oberallgäu Recht. Die Alpgenossenschaft muss die Dämme im Rappenalptal zurückbauen.

Eine erste Entscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg im Fall der Begradigung des Rappenalpbachs ist gefallen: Die Alpgenossenschaft muss die geschaffenen Dämme umgehend öffnen und später das betroffene Gelände sanieren.

Das Landratsamt Oberallgäu hatte die Alpgenossenschaft wegen der illegalen Begradigung des Rappenalpbachs dazu verpflichtet, noch vor dem Wintereinbruch Sofortmaßnahmen durchzuführen. Dazu gehörte unter anderem die punktuelle Öffnung der geschaffenen Dämme, um die Hochwassergefahr bei Starkregenereignissen und der Schneeschmelze im Frühjahr zu reduzieren. Des Weiteren wurden Vorbereitungsmaßnahmen für die spätere Sanierungsplanung angeordnet.

Alpgenossenschaft zog vor Verwaltungsgericht

Gegen diese Anordnung hat die Alpgenossenschaft Klage eingereicht und beim Verwaltungsgericht einstweiligen Rechtsschutz beantragt. Um ihren Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zu begründen, hatte die Alpgenossenschaft unter anderem mit einem Aktenvermerk des Landratsamtes argumentiert, der – so die Rechtfertigung der Älpler – als Baugenehmigung missverstanden hatte werden können.



Dem folgte das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss nicht und stellte fest, dass es sich bei den Arbeiten am Rappenalpbach eindeutig um nicht genehmigte Gewässerausbaumaßnahmen gehandelt hat. Ausgehend von äußerem Erscheinungsbild und Inhalt, so das Gericht weiter, könne im Aktenvermerk „aus Sicht eines objektiven Empfängers unter keinen Umständen eine Genehmigung zur Durchführung eines Gewässerausbaus in dem durchgeführten Umfang gesehen werden.“